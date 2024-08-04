NVIDIA згортає виробництво відеокарт RTX 3060 — замовників просять поквапитися

Згідно зі звітами Board Channels з інформацією від виробників, NVIDIA повідомила про останню можливість розмістити замовлення на серію RTX 3060.

Такі компанії, як Colorful та Palit, отримали повідомлення про те, що вони можуть зробити останні замовлення на постачання чипів для цієї відеокарти. Відеокарти NVIDIA RTX 3060 є надзвичайно популярними та лідирують серед користувачів Steam.

Слід розуміти, що вплив цього рішення на ринок потребуватиме часу. На виконання останнього замовлення та відправлення партій знадобляться місяці. Навіть якщо виробництво RTX 3060 буде припинено, NVIDIA надсилатиме замовлені карти партнерам, які потім продаватимуть їх роздрібним торговцям. Реальний ринковий ефект може проявитися за кілька місяців.

NVIDIA GeForce RTX 3060, випущена в лютому 2021 року, стала однією з найпопулярніших відеокарт. Згідно з опитуванням Steam, RTX 3060 наразі мають 5,9% геймерів. Відеокарта має 12 ГБ пам’яті, понад 1,5 року потому NVIDIA випустила RTX 3060 з 8 ГБ, як дешевшу альтернативу RTX 4060, яка також була випущена з 8 ГБ пам’яті. Йдеться про припинення виробництва обох моделей. Щодо інших моделей NVIDIA RTX 30xx такої інформації поки нема.

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Джерело: VideoCardz

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