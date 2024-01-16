70% студентів-айтівців не вірять, що штучний інтелект позбавить їх роботи. Але 38% вважають, що ШІ загрожує людству

За минулий рік технології штучного інтелекту міцно увійшли до нашого життя. Вони використовуються для створення зображень, написання текстів, оповідань та програмного коду.

Такі можливості викликають побоювання, що системи ШІ згодом можуть відібрати роботу у людей. Як показала нещодавня ситуація з Amazon, розміщення товарів у магазинах у багатьох продавців автоматизовано через ChatGPT, так що ці побоювання не є безпідставними. В EPAM вирішили з’ясувати, чи розглядають студенти-айтівці штучний інтелект як конкурента на ринку праці?

Для цього провели опитування серед 1142 учасників програми «Марафон ІТ-технологій 2023» від ЕРАМ University. Період проведення опитування — із 4 листопада по 17 грудня 2023 року. Як з’ясувалось, майбутні айтівці по-різному ставляться до ШІ. 85% студентів технічних спеціальностей використовують ШІ у роботі чи навчанні. Молодь не бачить конкурента у ШІ, але не виключає його глобального впливу на наше життя.

Як свідчать результати опитування, переважна більшість (95%) вважає ШІ помічником. Найчастіше технологію використовують для роботи з текстами (75%), аналітикою (71%) та зображеннями (50%). При цьому майже половина студентів стикалася з помилками ШІ, коли він вигадує інформацію. Ось деякі відгуки студентів:

«Хотіла підібрати список літератури, а отримала перелік реальних книг, змішаних з вигаданими»,

«Шукала законодавчі акти та стандарти, мені видало уявні ДСТУ з неробочими посиланнями».

Майбутні розробники також не бачать у ШІ свого конкурента. 70% респондентів впевнені, що розумні алгоритми не зможуть їх замінити в майбутньому і позбавити роботи. Проте, якщо дивитися на вплив технології глобальніше, то думки опитаних розділилися.

На питання: «Чи може ШІ вийти з-під контролю і загрожувати людству?», 38% учасників відповіли позитивно. 37% не вірять у такий сценарій, і ще чверть не змогли надати відповідь.

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