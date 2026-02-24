A24 показала перший трейлер Backrooms: горору родом із YouTube

Depositphotos

A24 випустила перший трейлер повнометражного горору британо-американського режисера Кейна Парсонса “Backrooms”.





“Backrooms” — повнометражна екранізація однойменного серіалу 20-річного Парсонса, який здобув шалену популярність на YouTube. Серіал являє моторошну колекцію з майже двох десятків відеороликів, у яких дія розгортається у нескінченному просторі, серед кімнат з жахливими шпалерами та флуоресцентним освітленням. До того ж у клаустрофобічному замкненому просторі мешкають моторошні створіння.

Серед відомих акторів у фільмі “Backrooms” знялись номінанти на “Оскар” Ренате Рейнсве (“Сентиментальна цінність”) і Чіветель Еджіофор (“12 років рабства”), а також володар премії “Еммі” Марк Дюпласс і Лукіта Максвелл із серіалу “Терапія” на Apple TV. Прем’єра фільму “Backrooms” запланована на 29 травня. У тизері герой Чіветеля Еджіофора повідомляє персонажу Ренате Рейнсве, що знайшов нескінченний простір.

“Я знайшов це місце. Там все величезне, воно тягнеться нескінченно. Всі ці кімнати. Це місце їх будує. Насправді воно швидше їх запам’ятовує. І чим довше воно щось пам’ятає, тим менше воно це пам’ятає”, — пояснює персонаж Еджіофора.

Сценаристами стрічки виступили Роберто Патіно та Вілл Судік. Продюсують проєкт Джеймс Ван і Майкл Клір.

На створення серіалу Парсонса свого часу надихнуло вірусне фото, що поширилось на багатьох форумах. Фото демонструвало порожню кімнату, яка здавалась якоюсь дивною. Пізніше почала з’являтись концептуальна історія цих “залаштунків” як об’єктів поза простором. На основі цієї концепції юний режисер і побудував власний серіал.

Перше відео, випущене 16-річним Парсонсом у 2022 році, набрало 71 млн переглядів. Далі він випустив ще 22 короткі відеоролики. В них дослідницька група під назвою Async вивчає альтернативну реальність. Через рік після того, як серіал здобув популярність на YouTube, A24 отримала права на екранізацію повнометражного фільму.

Раніше ми повідомляли, що A24 найняла 19-річного ютубера режисером повнометражного горору “Залаштунки”. Ідея вписується в останню тенденцію, коли YouTube-режисери отримують зелене світло від великих студій. До цього схожий шлях пройшли брати Філіппоу з каналом RackaRacka — їхній фільм “Говори до мене” став несподіваним хітом. А Девід Ф. Сандберг, автор короткометражки “Не вимикай світло”, згодом зняв повнометражну версію та перейшов до «Шазам: Лють Богів!» у DCU.

Джерела: GoldDerby; GamesRadar