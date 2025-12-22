Новини Крипто 22.12.2025 comment views icon

Абсолютний рекорд: у 2025 році хакери вкрали $3,4 млрд у криптовалютах, з них північнокорейські — понад $2 млрд.

Абсолютний рекорд: у 2025 році хакери вкрали $3,4 млрд у криптовалютах, з них північнокорейські — понад $2 млрд.
Depositphotos

Упродовж 2025 року втрати крипторинку від хакерських атак перевищили $3,4 млрд. За оцінками аналітичних компаній, близько 70% усіх зафіксованих втрат у 2025 році припали лише на три найбільші атаки. Ключовим джерелом загрози залишаються північнокорейські угруповання, які за останні 4 роки вкрали майже $7 млрд.

Історичним рекордом став злам криптобіржі Bybit у лютому, внаслідок якого було викрадено близько $1,5 млрд. Цей інцидент не лише став найбільшим у році, а й одним із наймасштабніших в історії криптоіндустрії, різко спотворивши загальну статистику втрат. При тому у 2025 році розрив між найбільшим за обсягом зламом і медіанним інцидентом уперше перевищив 1000 разів, що підкреслює аномальну концентрацію збитків у поодиноких кейсах.

Другим за масштабом кейсом став злам Cetus Protocol в екосистемі Sui, який призвів до втрат приблизно $223 млн. Саме через цей інцидент мережа Sui вийшла на друге місце серед блокчейнів за сумарними збитками у першій половині року. Окремо фіксувалися й інші гучні атаки, зокрема викрадення близько $38 млн з біржі Upbit, яке південнокорейська влада та аналітики пов’язують із хакерами з КНДР, а також інцидент із іранською платформою Nobitex, де втрати перевищили $90 млн.

Ключовим системним фактором ризику у 2025 році залишалися північнокорейські кіберугруповання. За рік їм приписують щонайменше $2,02 млрд викрадених криптоактивів, що на $681 млн більше, ніж у 2024 році. Сукупно з 2022 року обсяг коштів, отриманих такими атаками, сягнув $6,75 млрд. Для порівняння, у 2023 році ці ж групи викрали близько $660,5 млн, а у 2024 році — приблизно $1,34 млрд, що свідчить про стале прискорення їхньої активності.

Абсолютний рекорд: у 2025 році хакери вкрали $3,4 млрд у криптовалютах, з них північнокорейські — понад $2 млрд.
Дані: Chainalysis

Паралельно з атаками на інфраструктуру зростала кількість зломів, пов’язаних із компрометацією приватних ключів користувачів. У 2025 році зафіксовано близько 158 тисяч таких інцидентів, від яких постраждали майже 80 тисяч унікальних власників гаманців. Загальна сума втрат у цьому сегменті становила $713 млн, що менше, ніж $1,5 млрд роком раніше, однак сам масштаб проблеми залишається значним.

У ширшому часовому контексті 2025 рік виглядає аномальним насамперед через концентрацію збитків. Після пікового 2022 року з втратами на рівні $3,8 млрд ринок пройшов через різке падіння до $1,7 млрд у 2023-му, потім відновлення до $2,2 млрд у 2024-му і новий стрибок понад $3,4 млрд у 2025 році. Аналітики наголошують, що вирішальну роль у цьому зіграли поодинокі мегазломи, тоді як без них картина була б суттєво м’якшою. Загальна тенденція вказує на зростання складності атак і дедалі більшу роль державних або квазідержавних кіберугруповань у формуванні ризиків для крипторинку.

Джерело: Chainalysis

Популярні новини

arrow left
arrow right
Шість ШІ-ботів торгують криптовалютою на $10 000 у реальному часі: DeepSeek – лідер, Gemini в аутсайдерах
У користувача ERC-20 вкрали USDC на $340 000 через старий дозвіл: зловмисник чекав більше 5 років
“Я почав займатися трейдингом у 9 років, а зараз наш щоденний обіг $1 млрд”, – 22-річний засновник GoQuant 
Біткоїн впав нижче $100 000: експерти не виключають подальше зниження до $72 000
Новий стейблкоїн USD.AI дозволяє інвесторам заробляти на оренді серверів ШІ
“Uptober” вийшов неочікуваним: біткоїн порушив 7-річний тренд та впав на 8%, меми BNB Chain та стейблкоїни показали рекордну динаміку зростання
Понад $100 000 за півгодини заробив трейдер на лістингу мемкоїна з пінгвіном на Binance Alpha
Міністерство Фінансів та ДПС України роз’яснили сплату податків на криптовалюти за допомогою умовного трейдера Юрія
Майже $2,8 трлн обсягу: криптобіржі у жовтні зафіксували рекордну активність попри падіння ринку
Криптовалютну біржу Upbit зламали: вкрадено понад $38 млн, активи заблоковано
Злам платформи Stream Finance призвів до збитків у $285 млн: експерти кажуть про “дірки” у DeFi-протоколах
У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000
YouTube почне платити за контент стейблкоїнами PYUSD — поки що тільки американцям
MetaMask додав у гаманець прогнози Polymarket та страховку транзакцій до $10 000
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
Ерік Трамп: “Наша родина заробила понад $1 млрд на криптовалюті. Майбутнє за блокчейном”
Криптобіржа BingX запускає AI Arena — першу в світі платформу змагань ШІ у сфері копітрейдингу
В Дубаї жорстоко вбили засновника криптовалютного гаманця Fintopio, який називав себе “другом Павла Дурова”
Киянин нелегально майнив біткоїни під Житомиром: збитки енергетиків сягнули майже 2,3 млн гривень
Протокол Balancer атакували: виведено понад $128 млн, постраждали Ethereum та Polygon, роботу блокчейна призупинено
Блокчейн як пастка: хакери з Північної Кореї поширюють зловмисне ПЗ через криптовалюти
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати