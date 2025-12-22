Абсолютний рекорд: у 2025 році хакери вкрали $3,4 млрд у криптовалютах, з них північнокорейські — понад $2 млрд.

Depositphotos

Упродовж 2025 року втрати крипторинку від хакерських атак перевищили $3,4 млрд. За оцінками аналітичних компаній, близько 70% усіх зафіксованих втрат у 2025 році припали лише на три найбільші атаки. Ключовим джерелом загрози залишаються північнокорейські угруповання, які за останні 4 роки вкрали майже $7 млрд.

Історичним рекордом став злам криптобіржі Bybit у лютому, внаслідок якого було викрадено близько $1,5 млрд. Цей інцидент не лише став найбільшим у році, а й одним із наймасштабніших в історії криптоіндустрії, різко спотворивши загальну статистику втрат. При тому у 2025 році розрив між найбільшим за обсягом зламом і медіанним інцидентом уперше перевищив 1000 разів, що підкреслює аномальну концентрацію збитків у поодиноких кейсах.

Другим за масштабом кейсом став злам Cetus Protocol в екосистемі Sui, який призвів до втрат приблизно $223 млн. Саме через цей інцидент мережа Sui вийшла на друге місце серед блокчейнів за сумарними збитками у першій половині року. Окремо фіксувалися й інші гучні атаки, зокрема викрадення близько $38 млн з біржі Upbit, яке південнокорейська влада та аналітики пов’язують із хакерами з КНДР, а також інцидент із іранською платформою Nobitex, де втрати перевищили $90 млн.

Ключовим системним фактором ризику у 2025 році залишалися північнокорейські кіберугруповання. За рік їм приписують щонайменше $2,02 млрд викрадених криптоактивів, що на $681 млн більше, ніж у 2024 році. Сукупно з 2022 року обсяг коштів, отриманих такими атаками, сягнув $6,75 млрд. Для порівняння, у 2023 році ці ж групи викрали близько $660,5 млн, а у 2024 році — приблизно $1,34 млрд, що свідчить про стале прискорення їхньої активності.

Паралельно з атаками на інфраструктуру зростала кількість зломів, пов’язаних із компрометацією приватних ключів користувачів. У 2025 році зафіксовано близько 158 тисяч таких інцидентів, від яких постраждали майже 80 тисяч унікальних власників гаманців. Загальна сума втрат у цьому сегменті становила $713 млн, що менше, ніж $1,5 млрд роком раніше, однак сам масштаб проблеми залишається значним.

У ширшому часовому контексті 2025 рік виглядає аномальним насамперед через концентрацію збитків. Після пікового 2022 року з втратами на рівні $3,8 млрд ринок пройшов через різке падіння до $1,7 млрд у 2023-му, потім відновлення до $2,2 млрд у 2024-му і новий стрибок понад $3,4 млрд у 2025 році. Аналітики наголошують, що вирішальну роль у цьому зіграли поодинокі мегазломи, тоді як без них картина була б суттєво м’якшою. Загальна тенденція вказує на зростання складності атак і дедалі більшу роль державних або квазідержавних кіберугруповань у формуванні ризиків для крипторинку.

Джерело: Chainalysis