Acer повертається зі смартфонами Super ZX та ZX Pro з оптичною стабілізацією та ціною від €90

У світі мобільних гаджетів не бракує бюджетних смартфонів, але щоразу цікаво подивитися, як давно знайомі гравці повертаються у гру. Після тривалої паузи (майже у 10 років після анонсу Acer Liquid Z6 у серпні 2016 року) компанія Acer знову виходить на ринок смартфонів — цього разу з двома доступними моделями Super ZX та Super ZX Pro. Анонсували їх ще у квітні, і обіцяли старт продажів через 10 днів. Насправді ж чекати довелося понад місяць. Але нарешті обидва апарати надійшли у продаж. Тож розглянемо детально, з чим Acer повертається на ринок смартфонів.

Acer Super ZX

Super ZX — це типовий бюджетник, орієнтований на користувачів, яким потрібен телефон без надмірностей. Смартфон має 6,7-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю Full HD+ (2400х1080 пікселів), частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 800 ніт. За продуктивність відповідає процесор Mediatek Dimensity 6300. Його доповнюють 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 64, 128 або 256 ГБ вбудованого сховища. Всього пропонується п’ять конфігурацій пам’яті.

Acer підкреслює, що Super ZX – це перший смартфон у своєму ціновому сегменті з 64-мегапіксельною камерою, підтримкою AI Image Enhancement, ультраяскравим дисплеєм і найшвидшим чипом у своєму класі. Тут навіть є оптична система стабілізації зображення в основній камері. Її доповнюють два 2-мегапіксельних модулі: макро та сенсор глибини. Фронтальна камера – 13-мегапіксельна. Місткість акумулятора становить 5000 мА·год. Підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт. Доповнює картину підтримка стерео звуку. Пристрій працює під управлінням ОС Android 15.

Acer Super ZX Pro

Модель Super ZX Pro отримала покращені компоненти. Тут використовується 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з максимальною яскравістю 1000 ніт (роздільна здатність та частота не змінились). Також ця модель отримала продуктивніший чип Dimensity 7400 (як недавній Motorola Edge 60 Fusion). Конфігурації пам’яті теж кращі – 6, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 128, 256 або 512 ГБ вбудованого сховища.

Камера на задній панелі теж потрійна, але з деякими змінами. Головний 64-мегапіксельний модуль з OIS доповнюють 5-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний сенсор глибини. Фронтальна камера така ж — 13 Мп. Акумулятор, зарядка та ОС також ідентичні до молодшої версії.

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Ціни

Нові смартфони Acer вже можна купити в Індії. Компанія встановила наступні ціни на свої новинки:

Acer Super ZX в конфігурації 4+64 ГБ пам’яті стартує з $105 або €90.

Acer Super ZX Pro з конфігурацією 6+128 ГБ пам’яті коштує від $210 або €185.

Джерело: gsmarena