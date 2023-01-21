«Adobe не використовує зображення користувачів для навчання ШІ-генераторів мистецтва» – директор з продуктів Скотт Белскі

Директор з продуктів Adobe Скотт Белскі відповів на побоювання щодо політики компанії щодо штучного інтелекту. Керівник заявив, що Adobe ніколи не використовувала контент, створений її клієнтами для навчання генеративного ШІ.

«Ми ніколи не використовували будь-що з нашого сховища для навчання генеративного ШІ. Ні разу».

Раніше цього місяця Krita Foundation (група, що розробляє графічне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом) опублікувала у Твіттері скриншот умов надання послуг Adobe, який говорить: «Adobe може аналізувати ваш контент з використанням таких методів, як машинне навчання (наприклад, для розпізнавання образів), для розробки та покращення наших продуктів та послуг». Деякі користувачі інтерпретували це використання Adobe контенту, створеного її клієнтами, для навчання генеративних моделей ШІ, та і розкритикували компанію за те, що вона за заовчанням додала користувачів в аналіз контенту.

Використання генеративних моделей штучного інтелекту, таких як DALL-E та Midjourney від OpenAI, викликало суперечки у творчій спільноті, оскільки технології часто навчаються з використанням зображень, витягнутих з інтернету без дозволу їхніх творців. Багато художників стверджують, що генеративне мистецтво дозволяє тренерам ШІ отримувати вигоду з роботи художників без відповідної компенсації.

Белскі назвав критику «тривожним дзвінком» і сказав, що політика не призначена для створення зображень, а дозволяє аналізувати продукти для покращення їхніх характеристик.

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«Ми впроваджуємо нову версію цієї політики, яка є конкретнішою. Якщо ми колись залучатимемо людей для використання ШІ, нам потрібно оголосити про це і пояснити, як ми його використовуємо. Ми маємо бути дуже відвертими у цих речах».

Adobe розробила кілька інструментів, які використовують ШІ, наприклад, Adobe Sensei. Це інтелектуальне доповнення, яке інтегрується з такими програмами, як Photoshop, Lightroom та Premiere Pro, і може використовуватися творцями для автоматизації рутинних або повторюваних завдань.

Бєльський також оголосив, що Adobe активно експериментує з ШІ. «Ми прагнемо допомогти очолити перехід, що намітився, впроваджуючи ШІ в наші інструменти таким чином, який розширює можливості художників і відкриває творчі можливості для новачків, але ніколи не прагне замінити людську уяву і судження».

В той час, як інші платформи перейшли до обмеження або повної заборони контенту, створеного ШІ, Adobe застосувала більш гнучкий підхід. Крім роботи над власними інструментами штучного інтелекту, компанія також працює над функціями, які допомагають зрозуміти, коли зображення змінено або створено. Бета-функція Photoshop під назвою Content Credentials була випущена під час конференції Adobe Max 2022. Вона дозволяє вбудовувати метадані атрибуції в експортоване зображення.

Джерело: The Verge