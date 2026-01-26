Новини Пристрої 26.01.2026 comment views icon

AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує роками

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" роки
Bugs Apple Loves / Depositphotos

У мережі знайшли сайт Bugs Apple Loves, присвячений багам iOS і macOS, які компанія не виправляє роками. Ентузіасти підрахували, скільки часу й грошей користувачі на цьому втрачають.

Головна сторінка з іронією зустрічає фразою “Чому Apple так довго це не виправляє?”, а лічильник нижче демонструє, що “32,1 млн років користувацького часу щороку витрачається даремно”. На сайті спробували не просто перераховувати баги, а показати їхній масштаб у цифрах. Кожна проблема супроводжується не тільки підрахунками збитків клієнтів, а й приблизним часом виправлення помилки з боку Apple. Однак вони можуть виглядати перебільшеними й нижче буде пояснення чому.

AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" роки
Головна сайту Bugs Apple Loves

Першою в списку йде проблема з пошуком в Apple Mail. Він часто не знаходить листи за темою, іменем відправника чи текстом, хоча той самий запит у Gmail працює адекватно. На сторінці навіть наводять цифри, що цим багом завдано “$406,3 млрд збитків”. На сайті пишуть, що компанія могла б виправити баг за 320 годин, але “щосекунди губиться ще 429,5 годин людського часу”.

AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" рокиAirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" роки

Автори сайту пояснюють, що їхні цифри це лише розрахунки. Користувач може сам змінювати параметри й дивитися, як це впливає на результат. Наприклад, можна задати, який відсоток власників Apple користується Mail, скільки з них стикається з багом та як часто вони користуються пошуком. У прикладі брали такі дані: 10% користувачів Apple користуються Mail, 90% із них мають проблеми й роблять пошук десять разів на день. За таких умов сайт показує вже понад трильйон доларів “збитків”.

Окрім пошти, ентузіасти нагадали про інші проблеми. Наприклад, новий баг з фейковими заокругленими вікнами в macOS, який досі не має нормального рішення. Там же згадується повільна робота AirDrop під час пошуку пристроїв поблизу, постійні збої з “безкінечною” індексацією Spotlight і незручне виділення тексту в iOS.

AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" рокиAirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" рокиAirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" рокиAirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" роки

Усі ці баги подаються як приклади того, що щодня дратує користувачів. При цьому сайт не стверджує, що його цифри точні. Сам проєкт є радше способом привернути увагу до системних дрібниць, які компанія або не вважає проблемою, або свідомо відкладає.

Джерело: Gigazine

