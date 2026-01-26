AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує роками

Bugs Apple Loves / Depositphotos

У мережі знайшли сайт Bugs Apple Loves, присвячений багам iOS і macOS, які компанія не виправляє роками. Ентузіасти підрахували, скільки часу й грошей користувачі на цьому втрачають.

Головна сторінка з іронією зустрічає фразою “Чому Apple так довго це не виправляє?”, а лічильник нижче демонструє, що “32,1 млн років користувацького часу щороку витрачається даремно”. На сайті спробували не просто перераховувати баги, а показати їхній масштаб у цифрах. Кожна проблема супроводжується не тільки підрахунками збитків клієнтів, а й приблизним часом виправлення помилки з боку Apple. Однак вони можуть виглядати перебільшеними й нижче буде пояснення чому.

Першою в списку йде проблема з пошуком в Apple Mail. Він часто не знаходить листи за темою, іменем відправника чи текстом, хоча той самий запит у Gmail працює адекватно. На сторінці навіть наводять цифри, що цим багом завдано “$406,3 млрд збитків”. На сайті пишуть, що компанія могла б виправити баг за 320 годин, але “щосекунди губиться ще 429,5 годин людського часу”.

Автори сайту пояснюють, що їхні цифри це лише розрахунки. Користувач може сам змінювати параметри й дивитися, як це впливає на результат. Наприклад, можна задати, який відсоток власників Apple користується Mail, скільки з них стикається з багом та як часто вони користуються пошуком. У прикладі брали такі дані: 10% користувачів Apple користуються Mail, 90% із них мають проблеми й роблять пошук десять разів на день. За таких умов сайт показує вже понад трильйон доларів “збитків”.

Окрім пошти, ентузіасти нагадали про інші проблеми. Наприклад, новий баг з фейковими заокругленими вікнами в macOS, який досі не має нормального рішення. Там же згадується повільна робота AirDrop під час пошуку пристроїв поблизу, постійні збої з “безкінечною” індексацією Spotlight і незручне виділення тексту в iOS.

Усі ці баги подаються як приклади того, що щодня дратує користувачів. При цьому сайт не стверджує, що його цифри точні. Сам проєкт є радше способом привернути увагу до системних дрібниць, які компанія або не вважає проблемою, або свідомо відкладає.

