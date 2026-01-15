Новини Софт 15.01.2026 comment views icon

Користувачі macOS 26 мають проблеми з масштабуванням вікон через "фейкові" заокруглені кути

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Користувачі macOS 26 мають проблеми з масштабуванням вікон через "фейкові" заокруглені кути
Depositphotos

Користувачі macOS 26 вже знайомі з проблемою, що розмір вікна не завжди вдається змінити із першої спроби. Тепер можете бути впевнені, що ви робили все правильно, — проблема у дизайні самих вікон.

У macOS 26 вони виглядають закругленими, але насправді залишаються квадратними з боку логіки системи. Але для користувачів все виглядало так ніби курсор впирається в порожнечу і нічого не відбувається.

“Нові штучно закруглені кути жахливі. Я витрачаю НАДТО багато часу, намагаючись змусити курсор кинути курсор до двосторонньої стрілки. НАДЗВИЧАЙНО багато. Я б хотів повернути старі кути”, — скаржиться один з користувачів.

У старих версіях macOS у правому нижньому куті був чіткий спеціальний знак для зміни розміру вікна. Про неї ще у 2011‑му писав Джон Сіракуза в огляді Mac OS X Lion, а пізніше згадував інший технологічний журналіст Джон Грубер. Згодом від цієї деталі відмовилися, адже користувачі звикли просто тягнути за будь‑який кут.

У macOS 26 Apple значно збільшила радіус заокруглення кутів, і через це зламалася звична поведінка. Розробник Норберт Хегер пояснив, що система досі працює зі старим квадратом 19×19 пікселів біля кута вікна, що відповідає за зміну розміру. Коли кути були квадратними, 62% цієї області знаходилися всередині вікна. А з великими заокругленнями в macOS 26 все навпаки. Тепер приблизно 75% активної зони тепер опинилися за межами видимого вікна.

Користувачі macOS 26 мають проблеми з масштабуванням вікон через "фейкові" заокруглені кути
Як раніше виглядала зона для зміни розміру вікна

Тепер клік у кут вікна часто не спрацьовує. Замість зміни розміру можна випадково потягнути саме вікно або виділити текст. На схемі Хегера зелена зона показує, де люди натискають інтуїтивно, а червона — де система реально реагує.

Користувачі macOS 26 мають проблеми з масштабуванням вікон через "фейкові" заокруглені кути
Ілюстрація, де насправді завершується розмір вікна (червоний)

Оглядач Джон Грубер також звертає увагу на інші елементи інтерфейсу. Наприклад, смуги прокрутки поводяться так, ніби вікно досі квадратне. У macOS 26 кути виглядають закругленими, але система працює так, наче вони прямі. Це створює відчутний розрив між картинкою на екрані та реальною взаємодією.

Джерело: 9to5mac

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Керівники Apple заселяються в готелі поряд із заводами Samsung, щоб "забронювати" оперативну пам’ять
Apple ввела штрафи для ритейлерів з Індії, які постачають iPhone "сірими" каналами в рф
Провал Siri та Intelligence: Apple відправляє на пенсію голову підрозділу ШІ
MacBook Pro M5 вижив після наїзду автомобіля: лише кілька подряпин
Після заперечень Apple Індія відмовилася від примусового застосунку для смартфонів
Apple Podcasts настійливо пропонує релігійні подкасти зі шкідливими посиланнями
Велика робота над помилками в Apple iOS 27, — Марк Гурман про нову ОС для iPhone
Підробка “шкарпетки” Apple для iPhone коштує лише $6
На Apple чекає редизайн: автор Liquid Glass та наступник Джоні Айва йде до Meta після 10 років роботи
Складаний Apple iPhone Fold матиме дивну форму — рендер та креслення
Вартість пам’яті Apple iPhone 17 зросте на 230% у 2026 році — можливе здорожчання
Apple стає "колектором боргів" в оновленій угоді для розробників App Store
15 нових функцій iPhone з iOS 26.2
Творець серіалу "Плюрибус" розкрив оригінальний фінал для Керол і Манусоса
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Неочікувана компактність: макет Apple iPhone Fold порівняли з iPhone 17 Pro Max та Oppo Find N5 на відео
ОНОВЛЕНО: З Apple йдуть процесори: компанія намагається утримати віцепрезидента з апаратних технологій
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
На Apple iPhone 17 Pro Max встановили iPadOS — він отримав аналог DeX від Samsung
Не баг, а фіча: Apple навмисно видалила нічний режим в iPhone 17 Pro
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати