Користувачі macOS 26 мають проблеми з масштабуванням вікон через "фейкові" заокруглені кути

Користувачі macOS 26 вже знайомі з проблемою, що розмір вікна не завжди вдається змінити із першої спроби. Тепер можете бути впевнені, що ви робили все правильно, — проблема у дизайні самих вікон.

У macOS 26 вони виглядають закругленими, але насправді залишаються квадратними з боку логіки системи. Але для користувачів все виглядало так ніби курсор впирається в порожнечу і нічого не відбувається.

“Нові штучно закруглені кути жахливі. Я витрачаю НАДТО багато часу, намагаючись змусити курсор кинути курсор до двосторонньої стрілки. НАДЗВИЧАЙНО багато. Я б хотів повернути старі кути”, — скаржиться один з користувачів.

У старих версіях macOS у правому нижньому куті був чіткий спеціальний знак для зміни розміру вікна. Про неї ще у 2011‑му писав Джон Сіракуза в огляді Mac OS X Lion, а пізніше згадував інший технологічний журналіст Джон Грубер. Згодом від цієї деталі відмовилися, адже користувачі звикли просто тягнути за будь‑який кут.

У macOS 26 Apple значно збільшила радіус заокруглення кутів, і через це зламалася звична поведінка. Розробник Норберт Хегер пояснив, що система досі працює зі старим квадратом 19×19 пікселів біля кута вікна, що відповідає за зміну розміру. Коли кути були квадратними, 62% цієї області знаходилися всередині вікна. А з великими заокругленнями в macOS 26 все навпаки. Тепер приблизно 75% активної зони тепер опинилися за межами видимого вікна.

Тепер клік у кут вікна часто не спрацьовує. Замість зміни розміру можна випадково потягнути саме вікно або виділити текст. На схемі Хегера зелена зона показує, де люди натискають інтуїтивно, а червона — де система реально реагує.

Оглядач Джон Грубер також звертає увагу на інші елементи інтерфейсу. Наприклад, смуги прокрутки поводяться так, ніби вікно досі квадратне. У macOS 26 кути виглядають закругленими, але система працює так, наче вони прямі. Це створює відчутний розрив між картинкою на екрані та реальною взаємодією.

Джерело: 9to5mac