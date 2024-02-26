AirPods з камерами та окуляри з ШІ — потенційні плани Apple щодо колекції носимих пристроїв

Згідно зі звітом Марка Гурмана з Bloomberg, майбутні плани Apple щодо носимих пристроїв можуть включати розумні окуляри зі штучним інтелектом, а також AirPods з камерами

Обидві концепції перебувають на «дослідницькій стадії».

Повідомляється, що розумні окуляри будуть оснащені великою кількістю датчиків, функціями ШІ та потужними батареями. Попри те, що пристрій скидається на дешевший носимий гаджет для голови (у порівнянні з Vision Pro), він не позиціюється як комп’ютер із доповненою реальністю та високоякісними прозорими дисплеями. Натомість Гурман порівнює ідею Apple з Ray-Ban від Meta, які мають камеру та асистента зі штучним інтелектом, але не мають дисплея.

Ще торік Apple задумалась про розробку нових AirPods під кодовою назвою B798. Ймовірно, вони матимуть такі самі розміри як поточна версія — однак будуть оснащені камерами з низькою роздільною здатністю і так само використовуватимуть штучний інтелект для допомоги користувачам у повсякденних справах.

Гурман також згадує давні плани щодо смарткільця Apple, які все ще мають своїх прихильників у Купертіно, але про активну розробку не йдеться.

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