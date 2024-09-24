Акаунт OpenAI зламали для реклами фальшивого токена $OPENAI

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Ввечері 23 вересня офіційний акаунт OpenAI у соціальній мережі X (колишній Twitter) був зламаний. Шахраї зробили це задля того, щоб розмістити на сторінці розробників ChatGPT повідомлення про криптовалюту з тикером $OPENAI. Хакери закликали придбати цю фейкову монету від імені OpenAI. У результаті, якщо користувач переходив за посиланням, його перенаправляло на фішинговий сайт з URL-адресою “token-openai.com”, де вимагалось підключення криптогаманця. Потім, швидке за все, викрадались конфіденційні дані.

OpenAI не прокоментувала інцидент, але шахрайські публікації вже видалені. Кількість постраждалих користувачів невідома.

Анонімні джерела повідомили, що перед зламом акаунту, працівники OpenAI отримали внутрішню записку від члена команди безпеки, в якій їх попереджали про зростання кількості атак на акаунти співробітників.

Це не перший випадок хакерських нападів на соцмережі OpenAI та його команду. У червні 2023 року акаунт CTO OpenAI Міри Мураті був зламаний з метою поширення фейкового токена.

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Якщо ви побачите підозрілі посилання, не переходьте за ними, негайно повідомляйте про них, та не підключайте гаманці, і звичайно ж, не надавайте дозволи!

Джерело: X, Bloomberg

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