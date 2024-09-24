Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, прогнозує швидкий розвиток штучного інтелекту. У своєму блозі він заявив, що ШІ може досягти рівня «суперінтелекту» вже за кілька тисяч днів.

Він додає, що цей процес може зайняти більше часу, але він «впевнений, що ми досягнемо цієї мети».

Яким же буде майбутнє світу, заснованого на ШІ? На думку Альтмана, люди матимуть ШІ-асистентів, здатних виконувати набагато більше завдань, ніж зараз:

«Моделі ШІ незабаром стануть автономними особистими помічниками, які виконуватимуть конкретні завдання від нашого імені, наприклад, координуватимуть медичне обслуговування. З часом системи ШІ стануть настільки досконалими, що допомагатимуть нам створювати кращі системи наступного покоління та сприятимуть науковому прогресу в усіх сферах».

Альтман визнає, що «є багато деталей», які потрібно вирішити, перш ніж це майбутнє із ШІ стане реальністю. Однією з можливих перешкод є вартість енергії та витрати на виробництво чипів і інфраструктури для живлення цих ШІ-асистентів. Альтман пише:

«Якщо ми не побудуємо достатньо інфраструктури, ШІ стане дуже обмеженим ресурсом, за який вестимуться війни і який стане переважно інструментом для багатих людей».

Альтман також зазначає, що з розвитком ШІ відбудуться «значні зміни на ринку праці», але додає, що не вірить у те, що «нам не буде, що робити». Люди знаходитимуть нові форми зайнятості.

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Джерело: Neowin

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