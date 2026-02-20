Актор Ґеральта обрав кращий роман у The Witcher 3: Трісс та Єн "пролетіли”

Актор Ґеральта назвав свою найкращу романтичну лінію The Witcher 3, але серед фаворитів немає ані Трісс, ані Єн. Даг Кокл поставив на перше місце другорядну персонажку у власному ТОП-3.
В інтерв’ю на YouTube-каналі GoatedSynro його попросили поділитися улюбленими романтичними лініями з гри. Актор озвучування довго не вагався і одразу видав свій топ: “Єн — третє, Трісс — друге, а Шані — перше місце”. Також він згадав інших жінок, наприклад, Сіанну з доповнення “Кров і вино” він назвав “психопаткою”, а Кейру Мец вважає лише “побічною квестовою героїнею для роману”.
Вибір Шані може здатися неочевидним для деяких гравців. Сам Кокл пояснює свою симпатію характером медичної студентки, а пізніше співробітниці Оксенфуртської Академії. За його словами, вона “весела” і дивиться на Ґеральта більш реалістично, без зайвого пафосу.
При цьому актор визнав, що особисто більше віддає перевагу Трісс у самій грі, бо йому “подобаються рудоволосі”. Також “голос” Ґеральта вважає, що між нею та головним героєм відчувається легкість.
“У грі Трісс більше схожа на подругу з привілеями. Вони з Ґеральтом сміються разом, тоді як Єн трохи більше схожа на сварливу маму”, — каже він.
Попри деяку похвалу Трісс, остаточний рейтинг він не змінив. За його словами, обидві героїні сильні й харизматичні, але цього недостатньо для першого місця.
“Правда в тому, що вони обидві — просто приголомшливі жінки. Вони чудові. Вони обидві могутні чарівниці, вони обидві красиві, вони обидві розумні, вони обидві все таке інше. Але я просто віддаю перевагу Трісс над Єн”, — резюмує актор.
У підсумку Даг Кокл знайшов лазівку у вічному протистоянні фанатів “Трісс проти Єнніфер”. У класичному дуо немає остаточного переможця, бо на передній план вийшла другорядна героїня. Цікаво, чи з’явиться нова романтична лінія у майбутньому DLC для The Witcher 3, про яке вже деякий час точаться чутки.
