Актор Ґеральта обрав кращий роман у The Witcher 3: Трісс та Єн "пролетіли”

Вибір Шані може здатися неочевидним для деяких гравців. Сам Кокл пояснює свою симпатію характером медичної студентки, а пізніше співробітниці Оксенфуртської Академії. За його словами, вона “весела” і дивиться на Ґеральта більш реалістично, без зайвого пафосу.

При цьому актор визнав, що особисто більше віддає перевагу Трісс у самій грі, бо йому “подобаються рудоволосі”. Також “голос” Ґеральта вважає, що між нею та головним героєм відчувається легкість.

“У грі Трісс більше схожа на подругу з привілеями. Вони з Ґеральтом сміються разом, тоді як Єн трохи більше схожа на сварливу маму”, — каже він.

Попри деяку похвалу Трісс, остаточний рейтинг він не змінив. За його словами, обидві героїні сильні й харизматичні, але цього недостатньо для першого місця.

“Правда в тому, що вони обидві — просто приголомшливі жінки. Вони чудові. Вони обидві могутні чарівниці, вони обидві красиві, вони обидві розумні, вони обидві все таке інше. Але я просто віддаю перевагу Трісс над Єн”, — резюмує актор.

У підсумку Даг Кокл знайшов лазівку у вічному протистоянні фанатів “Трісс проти Єнніфер”. У класичному дуо немає остаточного переможця, бо на передній план вийшла другорядна героїня. Цікаво, чи з’явиться нова романтична лінія у майбутньому DLC для The Witcher 3, про яке вже деякий час точаться чутки.



