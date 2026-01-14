Новини Ігри 14.01.2026 comment views icon

Хороший, поганий, злий Ґеральт: мод Online для The Witcher 3 дозволяє пройти гру з друзями

Один Ґеральт — добре, а два, три, чи п’ять — ще краще. The Witcher 3, якби на Каер-Морхен не напали, і відьмаків на Континенті було більше.

Мод Witcher Online з’явився на NexusMods на початку січня, і справді дозволяє командну гру за допомогою власних серверів, попри деякі ще не врегульовані ускладнення. Модифікація додає багатокористувацький режим, який дозволяє разом з іншими відчувати світ гри, з одночасною підтримкою інших модів для покращеної рольового складника гри.

“Witcher Online — це мод, який додає багатокористувацький режим до гри The Witcher 3: Wild Hunt. Приєднуйтесь до серверів, щоб грати з друзями, налаштовуйте свого персонажа та відпочивайте в тавернах. Спілкуйтеся з незнайомцями та відтворюйте емоції, щоб грати з іншими. Переживіть неймовірну історію Ґеральта та Цірі від початку до кінця під час вашої подорожі світом Відьмака. Мета цього моду — дозволити вам спостерігати за іншими гравцями під час їхніх пригодта дослідження світу. Потрібна непіратська копія останньої версії Next Gen, Steam або GOG версії 4.04+“, — йдеться в описі.

Witcher Online пропонує синхронізацію спорядження, завдяки якій кожен гравець зможе бачити власні обладунки, мечі, арбалети, зачіску тощо. Повністю узгоджені рухи та бій, присутні емоції за командами в консолі та ігрові статуси, котрі бачать інші.

Деякі проблеми виникають у битвах з босами, але користувачі та ютубери, здається, радіють новим можливостями. Відео демонструють, як все відбувається, оскільки складно збагнути командну взаємодію в однокористувацькій грі.

Якщо ж потрібно не багато Ґеральтів, а багато контенту, нещодавно оновився величезний мод The Witcher 3, котрий можна вважати неофіційним патчем та DLC до гри. Крім виправлення тисячів помилок у останньому варіанті гри, мод містить безліч вирізаного розробниками контенту, з можливістю увімкнути або вимкнути окремі квести, елементи світу тощо. Чутки про офіційне доповнення до гри 2015 року також ширяться, деякі з них розповідають про локацію, схожу на Офір.

Джерело: Wccftech

