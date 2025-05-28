Grayscale запустив новий інвестиційний фонд, куди увійшли 20 ШІ-токенів

Провідна компанія з управління криптоактивами Grayscale Investments оголосила про запуск нового інвестиційного фонду під назвою Grayscale Decentralized AI Fund. Цей фонд спрямований на інвестування в криптовалютні проєкти, що поєднують блокчейн-технології та штучний інтелект (ШІ).

До Grayscale Decentralized AI Fund включили токени 20 проєктів, серед яких Near (NEAR), Render (RNDR), Filecoin (FIL), Bittensor (TAO) та Livepeer (LPT). Ці проєкти охоплюють різні аспекти децентралізованого ШІ, від зберігання даних, дата-центрів до ШІ-додатків.

Фонд доступний для акредитованих інвесторів і буде щоквартально ребалансувати свій портфель.

Grayscale Research вважає, що децентралізований ШІ має потенціал для доповнення централізованої розробки ШІ, і протягом останнього року ШІ-додатки були найгучнішою темою в криптовалюті.

Наприклад, за даними постачальника даних Kaito, проєкти децентралізованого ШІ домінують в «майндшейрі» (онлайн-дискурсі) в соціальних мережах. Хоча деякі з проєктів існують вже кілька років, деякі з них, такі як Bittensor, почали набувати все більшого поширення. На додаток, багато нових токенів досягли порогів ринкової капіталізації та ліквідності для включення в фонд. Очікується, що ще декілька проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом, випустять токени пізніше цього року.

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Джерело: Grayscale