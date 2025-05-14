«Алло» запустив продаж електрокарів в онлайні — доступні 90+ моделей включно з Tesla і BYD

На сайті Allo.ua запустили онлайн-продажі електромобілів / Алло

Український маркетплейс «Алло» додав нову категорію товарів — електромобілі. Наразі доступні 90+ моделей вартістю від 665 тис. грн, однак до осені асортимент обіцяють розширити. Серед доступних брендів: AUDI, Honda, Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Tesla, BYD, Zeekr, Xiaomi.

У релізі зазначають, що всі авто продає мерчант, з яким «Алло» підписав угоду в березні, тож всі замовлення також регулюватиме він. Наразі на товари пропонують гарантію у 2 роки або 50 000 кілометрів пробігу на електродвигун, батарею та інвертор.

«Наші клієнти вже купують онлайн електровелосипеди, гіроскутери, гіроборди, дитячі електричні автомобілі, електросамокати тощо. Причому саме останні демонструють стабільні продажі, цей вид персонального електротранспорту користується в клієнтів “Алло” найбільшим попитом. Українці вже готові купувати онлайн абсолютно різні товари, включно із транспортними засобами. Зокрема, наприкінці 2024 року на allo.ua було придбано трактор, а також десяток мотоциклів. Тож поява електромобілів поміж інших товарів була лише справою часу», — заявив Денис Корецький, керівник департаменту «Маркетплейс Алло».

За даними Асоціації автовиробників України (Укравтопром), торік українці придбали 51,7 тисячі одиниць транспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), включно з електромобілями — на 38% більше, ніж у 2023 році. Лідирували за попитом моделі VW ID.4, HONDA M-NV, BYD Song Plus, NISSAN Ariya, ZEEKR 001 (майже усі зазначені бренди відтепер доступні й на «Алло»).

«Алло» — один із найбільших національних маркетплейсів в Україні, який наразі доставляє товари на дім у 100+ населених пунктів. Згідно з Forbes, мережа компанії Дмитра Деревецького налічує 293 магазини «Алло», «Алло Max», точок видачі «Алло Express» і магазини під брендами Mi Store. Торік «Алло» відкрила дев’ять нових магазинів (ще один — на початку 2025-го) і отримала виторг у розмірі 11,2 млрд грн (на 31% більше, ніж у 2023-му).