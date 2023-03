Alpaca 7B — якісна копія ШІ ChatGPT, яка обійшлася дослідникам зі Стенфорда всього у $600

Alpaca 7B працює подібно до ChatGPT, але побудована на мовній моделі з відкритим кодом, для навчання якої знадобиться лише $600.

Ще пів року тому за розвитком великих мовних моделей стежили в основному дослідники, але запуск чатбота OpenAI привернув увагу усього людства. Виявилось, що машини можуть спілкуватися у спосіб, який практично не відрізняється від людського — пишуть тексти чи навіть програмні коди, та стрімко вдосконалюються (згадаємо недавній запуск GPT-4).

ШІ-перегони стартували після того, як активно включилися Google, Apple, Meta, Baidu та Amazon, і нині мовні моделі вже є в наших пошукових системах та з’являться в автомобілях, телефонах та телевізорах, а згодом і в роботах.

Але як щодо мовної моделі, яку можна створити самостійно за $600?

Дослідницька група Стенфордського університету взяла за основу мовну модель Meta LLaMA 7B з відкритим кодом – найменшу та найдешевшу з кількох доступних моделей LLaMA. Попередньо навчена на трильйоні «токенів», ця модель мала певні можливості, але значно відставала від ChatGPT у більшості завдань.

Коли LLaMA 7B була запущена, дослідники попросили GPT-3.5 взяти 175 пар інструкцій, написаних людиною, і згенерувати їх більшу кількість в тому самому стилі та форматі, по 20 за раз. Процес автоматизували за допомогою одного з корисних API OpenAI, і за короткий час у команди було близько 52 000 зразків розмов, які можна було використати під час навчання моделі LLaMA. Створення масиву навчальних даних обійшлося менше ніж у $500.

Ці дані згодом використали для тонкого налаштування LLaMA – тригодинний процес, що відбувався на 8 моделях A100 на 80 ГБ, які коштують менш як $100 у більшості постачальників хмарних обчислень.

Далі модель, яку назвали Alpaca 7B, протестували паралельно з ChatGPT у різних сферах, включаючи електронну пошту, соціальні мережі та інструменти продуктивності. Alpaca перемогла у 90 із цих тестів, а GPT — у 89.

Дослідники кажуть, що могли б використати ще менше коштів для того, щоб оптимізувати процес. Варто також зазначити, що охочі відтворити штучний інтелект, тепер мають доступ до набагато потужнішого GPT-4, а також до кількох потужніших моделей LLaMA, які можна використовувати як основу.

Команда Стенфордського університету опублікувала на Github 52 000 запитань, використаних у дослідженні, разом із кодом для генерації додаткових запитань і кодом, який вони використовували для тонкого налаштування моделі LLaMA. Зазначається, що дослідники «ще не налаштували модель, щоб вона була безпечною та нешкідливою», і просить усіх, хто встановлює її, звітувати про виявлені проблеми безпеки та етики.

Що ж може завадити створенню власного ШІ-інструменту на основі мовних моделей OpenAI? Відповідно до умов надання послуг компанії, «не можна… використовувати вихідні дані Служб для розробки моделей, які конкурують з OpenAI». Meta також дозволяє використовувати LLaMA лише академічним дослідникам за некомерційними ліцензіями — хоча як ми повідомляли модель просочилася в мережу через тиждень після анонсу.

Інша група стверджує, що можна взагалі усунути витрати на хмарні обчислення та завершити процес навчання за 5 годин на одній високоякісній відеокарті NVIDIA RTX 4090.

I don’t know what to make about this development. Alpaca is surprisingly very good. The claim here is the training can be done in 5 hours on a single RTX 4090. Have GPT-like models been democratized overnight?! https://t.co/ysfn5u6xwI

— Carlos E. Perez (@IntuitMachine) March 16, 2023