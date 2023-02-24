ChatGPT тестують на роботах — чатбот успішно керує дронами та роздає завдання роботизованим помічникам

ChatGPT продемонстрував усьому світу свою здатність швидко відповідати на різноманітні запитання, писати публікації для соцмереж, статті та навіть книги. Тепер чатбота прагнуть навчити керувати робототехнікою: як-от домашнім роботом-помічником чи навіть безпілотником.

Microsoft швидко зреагувала на популярність ChatGPT — нині він успішно інтегрований в пошукову систему Bing, а згодом з’явиться у браузері Edge та офісних продуктах корпорації. За чутками, Microsoft добряче витратилась, інвестувавши в розробника чатбота, стартап OpenAI, понад $10 млрд, тож планує отримати з ChatGPT якнайбільше користі.

Нині дослідники компанії тестують ChatGPT на роботизованій техніці та наочно демонструють, як ШІ може керувати механізованою рукою чи навіть дроном. Команда каже, що вивчає способи покращити взаємодію людини із роботами — аби ті змогли реагувати на наші команди, за допомогою коду, який створив для них ChatGPT.

«Чи не чудово було б сказати роботизованому помічнику: «Будь ласка, підігрій мені обід» і щоб він сам знайшов мікрохвильовку? Не дивлячись на те, що мовлення — це найбільш інтуїтивна форма для виявлення наших намірів, ми покладаємося на написаний від руки код для керування роботами. Ми спробуємо це змінити за допомогою ChatGPT», — пишуть на сторінці Microsoft.

ChatGPT — це мовна модель, навчена на великій кількості текстів і людських взаємодіях, що дозволяє їй генерувати реалістичні відповіді на будь-які запитання (хоча й не завжди правдиві). Ключове завдання нового дослідження — навчити чатбота розв’язувати завдання, враховуючи запит користувача, закони фізики та контекст операційного середовища робота.

Під час одного з етапів експерименту, чатботу надали доступ до функцій, за допомогою яких можна управляти справжнім дроном, і він виявився надзвичайно корисним інтерфейсом, який поєднував користувача з роботом. Так, ChatGPT ставив питання для уточнення, коли інструкції були не надто чіткими, та з успіхом писав складні структури коду для дрона — наприклад, із запитом здійснити зигзагоподібний проліт для візуального огляду полиць. О, ну і він також навчився робити селфі.

ChatGPT також уміло маніпулював роботизованою рукою, написавши код для складання блоків. Згодом чатбот поєднав свої текстові та фізичні вміння при створенні логотипа Microsoft — він зміг загадати, як виглядає логотип, звернувшись до власної внутрішньої бази, намалював його у вигляді коду SVG, а потім проаналізував, які навички робота зможуть скласти необхідну форму та надав йому відповідну команду.

Джерело: Microsoft