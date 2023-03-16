Microsoft відкрила доступ до чатботу Bing на GPT-4 всім бажаючим — без запису та черг

Microsoft відмовилася від списку очікування для своєї нової функції чату Bing, і тепер будь-хто може зареєструватися і випробувати чат-бот Bing на базі моделі ШІ GPT-4.

Щоб отримати доступ до нового Bing, потрібно перейти на сайт bing.com/new, натиснути кнопку «Join Waitlist» і авторизуватися в обліковий запис Microsoft. Після цього відразу має з’явитися доступ до нового Bing. Для цього також може знадобитися використання браузера Microsoft Edge. Користувачі чату Bing можуть ставити 15 запитань за сеанс і не більше 150 на день.

При цьому директор з комунікацій Microsoft Кейтлін Роулстон сказала, що під час попереднього періоду компанія проводить різні тести, які можуть прискорити доступ до нового Bing для деяких користувачів. При цьому новий Bing продовжує працювати як попередня версія.

Зміни в правилах доступу та скасування списку очікування відбулися в цікавий час. На день раніше стало відомо, що чат-бот Bing таємно працював з GPT-4 – генеративної моделі ШІ від OpenAI – ще до її офіційного запуску. А наступного дня компанія має намір провести захід, під час якого планує розповісти про доповнення Office рішеннями на базі ШІ. Очікується, що ШІ Microsoft, схожий на ChatGPT, працюватиме безпосередньо в програмах Office, таких як Teams, Word та Outlook. Раніше цього тижня Microsoft також додала свого чат-бота Bing AI на нову бічну панель у браузері Microsoft Edge.

Джерело: The Verge