Альтсезон нарешті розпочався?

Аналітики Coinbase Institutional прогнозували сезон альткоїнів у вересні, і здається він таки настав. Індекс алтсезону зріс до 76, найвищого показника з грудня. Це сигналізує, що продуктивність альткоїнів перевищила цей показник біткоїн. Ринкова капіталізація альткоїнів вже наближається до історичних максимумів і становить $1,63 трлн (більше було лише у 2021 році – $1,7 трлн).

Індекс сезону альткоїнів Blockchain Center та CoinGlass показує оцінку 76 зі 100 , тоді як показник CoinMarketCap становить 62. Але все одно, ці показники знаходяться на найвищих рівнях з грудня 2024 року. Зазвичай альтсезон (або сезон альткоїнів, тобто тривалий період їхнього зростання) починається, коли 75% з 50 найкращих криптоактивів перевершують біткоїн протягом 90 днів.

Трейдер Ash Crypto назвав цей момент початком «третьої фази альтсезона», передбачивши параболічний рух.

The total market cap has tested support multiple times, and now it looks ready for a big parabolic run 🚀 pic.twitter.com/BImLhQm7XN — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 10, 2025

Серез лідерів зростання: Dogecoin (DOGE $0.2494): +5%, Avalanche (AVAX $28.94): +11%, Hyperliquid (HYPE), Stellar (XLM $0.3878), Litecoin (LTC $114.73) та Toncoin (TON $3.18) зросли більш ніж на 3%.

Це пов’язано з тим, що ФРС може 100% знизити ставки протягом 2025 року (по 25 базисних пунктів, що в сумі складає 100). Тобто, більше грошей почне надходити у такі ризикові активи, як криптовалюти. Значні зміни можуть чекати на ETH, SOL і HYPE.