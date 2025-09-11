Новини Крипто 11.09.2025 comment views icon

Альтсезон нарешті розпочався?

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Аналітики Coinbase Institutional прогнозували сезон альткоїнів у вересні, і здається він таки настав. Індекс алтсезону зріс до 76, найвищого показника з грудня. Це сигналізує, що продуктивність альткоїнів перевищила цей показник біткоїн. Ринкова капіталізація альткоїнів вже наближається до історичних максимумів і становить $1,63 трлн (більше було лише у 2021 році – $1,7 трлн).

Індекс сезону альткоїнів Blockchain Center та CoinGlass показує оцінку 76 зі 100 , тоді як показник CoinMarketCap становить 62. Але все одно, ці показники знаходяться на найвищих рівнях з грудня 2024 року. Зазвичай альтсезон (або сезон альткоїнів, тобто тривалий період їхнього зростання) починається, коли 75% з 50 найкращих криптоактивів перевершують біткоїн протягом 90 днів.

Трейдер Ash Crypto назвав цей момент початком «третьої фази альтсезона», передбачивши параболічний рух.

Серез лідерів зростання: Dogecoin (DOGE $0.2494): +5%, Avalanche (AVAX $28.94): +11%, Hyperliquid (HYPE), Stellar (XLM $0.3878), Litecoin (LTC $114.73) та Toncoin (TON $3.18) зросли більш ніж на 3%.

Це пов’язано з тим, що  ФРС може 100% знизити ставки протягом 2025 року (по 25 базисних пунктів, що в сумі складає 100). Тобто, більше грошей почне надходити у такі ризикові активи, як криптовалюти. Значні зміни можуть чекати на ETH, SOL і HYPE.

