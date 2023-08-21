Amazon «відключила» «Периферійні пристрої»: серіал скасовано, попри продовження на другий сезон

Сервіс Amazon Prime Video скасував серіал «Периферійні пристрої», заснований на однойменному романі Вільяма Гібсона. Скасування відбулося, попри те, що Amazon продовжила серіал на другий сезон ще в лютому.

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Згідно з наявною інформацією, серіал «Периферійні пристрої» довелося пустити під ніж через страйки сценаристів й акторів. Рішення явно було непростим, оскільки цей проєкт отримав хороші відгуки критиків та мав високі рейтинги. Проте за нинішніх умов працювати над ним проблематично. Зазначається, що навіть якщо серіал скоро повернеться у виробництво, другий сезон не буде доступним до 2025 року.

У головній ролі у «Периферійних пристроях» знялася Глоя Грейс Морець, а виконавчими продюсерами стали Ліза Джой та Джонатан Нолан. Серіал розповідає про два світи, що живуть у різних часових лініях, пов’язані через віртуальну реальність.

«Периферійні пристрої» був першим серіалом, що дебютував у рамках угоди Нолана та Джой з Amazon, що оцінюється в $150 млн. Зазначимо, ця пара також готує серіал, що базується на франшизі відеоігор Fallout, хоча дата прем’єри цього проєкту ще не призначена.

Джерело: variety