Новини Кіно 21.08.2023 о 09:45

Amazon «відключила» «Периферійні пристрої»: серіал скасовано, попри продовження на другий сезон

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Вадим Карпусь

Автор новин

Сервіс Amazon Prime Video скасував серіал «Периферійні пристрої», заснований на однойменному романі Вільяма Гібсона. Скасування відбулося, попри те, що Amazon продовжила серіал на другий сезон ще в лютому.

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Згідно з наявною інформацією, серіал «Периферійні пристрої» довелося пустити під ніж через страйки сценаристів й акторів. Рішення явно було непростим, оскільки цей проєкт отримав хороші відгуки критиків та мав високі рейтинги. Проте за нинішніх умов працювати над ним проблематично. Зазначається, що навіть якщо серіал скоро повернеться у виробництво, другий сезон не буде доступним до 2025 року.

У головній ролі у «Периферійних пристроях» знялася Глоя Грейс Морець, а виконавчими продюсерами стали Ліза Джой та Джонатан Нолан. Серіал розповідає про два світи, що живуть у різних часових лініях, пов’язані через віртуальну реальність.

«Периферійні пристрої» був першим серіалом, що дебютував у рамках угоди Нолана та Джой з Amazon, що оцінюється в $150 млн. Зазначимо, ця пара також готує серіал, що базується на франшизі відеоігор Fallout, хоча дата прем’єри цього проєкту ще не призначена.

Рецензія на серіал «Периферійні пристрої» / The Peripheral

Джерело: variety

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