AMD представила відеокарти Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT

Компанія AMD представила довгоочікувані відеокарти Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT, які заповнили прогалину у лінійці графічних адаптерів для настільних ПК AMD RDNA3.

У AMD Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT компанія використала новий графічний процесор Navi 32. Хоча він був представлений раніше, це перше його застосування у відеокартах. Navi 32 має 60 обчислювальних блоків, 256-бітну шину пам’яті та 64 МБ Infinity Cache.

RX 7800 XT використовує повну конфігурацію GPU, включаючи 128 прискорювачів штучного інтелекту та 16 ГБ пам’яті GDDR6 19,5 Гбіт/с через повну шину. При цьому карта отримала менше ядер, ніж було в RX 6800 XT (72 CU). Тактова частота чипа 7800 XT сягає 2430 МГц, відеокарта споживає 263 Вт.

Технічні характеристики AMD Radeon RX 7700 XT перевершують очікування. Відеокарта використовує 54 CU та 108 прискорювачів штучного інтелекту – помітне покращення порівняно з RX 6700 XT (40 CU). Ця модель має 12 ГБ пам’яті GDDR6 на 192-бітній шині (18 Гбіт/с). Карта RX 7700 XT демонструє вищий TBP порівняно з RX 6700 XT: +15 Вт, до 245 Вт.

Щодо продуктивності, AMD стверджує, що RX 7800 XT в середньому випереджає GeForce RTX 4070 на 3,5% в іграх з роздільною здатністю 1440p та максимальними налаштуваннями. Деякі ігри демонструють приріст від 5% до 23%, хоча деякі ігри, які використовують трасування променів, віддають перевагу RTX 4070. З тими самими налаштуваннями графіки RX 7700 XT нібито в середньому на 12% швидше порівняно з GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ.

AMD підтверджує, що еталонної моделі RX 7700 XT не буде, хоча її рендер доступний для маркетингових цілей. Референсна RX 7800 XT вийде з новим кулером із подвійним вентилятором. Крім того, обидві відеокарти підтримують DisplayPort 2.1.

AMD Radeon RX 7800 XT коштуватимуть $499 або €549 у Європі. RX 7700 XT коштуватиме $449/€489. Обидві карти будуть доступні з 6 вересня.

Джерело: VideoCardz