AMD продемонструвала можливості ШІ-блоку Ryzen XDNA AI в ноутбуці ASUS Strix Scar 17

Під час проведення виставки Computex 2023 компанія AMD продемонструвала рушій AMD Ryzen XDNA AI, що працює на ноутбуці. Зазначається, що AMD працює над тим, щоб підготувати ОС та екосистему ПЗ до сценаріїв використання ШІ локально на ПК.

Курс Управління командою в бізнесі Щоби бути лідером, треба думати, як лідер Хочу на курс

Демонстрація проводилася на ноутбуці Asus Strix Scar 17, оснащеному процесором AMD Ryzen 9 7940HS (Zen 4) та відеокартою Radeon 780M (RDNA 3). AMD також має ноутбук Asus ROG Zephyrus G14, що демонструє ті ж можливості.

Рушій XDNA AI – це спеціальний прискорювач, який знаходиться на кристалі разом з ядрами CPU. Він покликаний виконувати робочі навантаження ШІ невисокої інтенсивності, такі як обробка аудіо, фото та відео. При цьому він зможе виконувати такі завдання з меншим енергоспоживанням, ніж при використанні ресурсів CPU або GPU, та кращим часом відгуку, ніж під час роботи з онлайн-сервісами. Тим самим досягається підвищення продуктивності та економія заряду батареї.

Рушій може обробляти до 4 одночасних потоків ШІ, хоча його можна швидко переналаштувати для обробки різної кількості потоків. Він також обробляє інструкції INT8 та bfloat16, причому ці типи даних з нижчою точністю забезпечують набагато більшу енергоефективність, ніж інші типи даних. AMD стверджує, що цей рушій працює швидше, ніж нейронний рушій, присутній у процесорах Apple M2. Рушій підключений безпосередньо до підсистеми пам’яті чипів, тому він використовує загальний пул узгодженої пам’яті з CPU і інтегрованим GPU. Це знижує потреби у передачі даних, а також підвищує енергоефективність та продуктивність.

На демонстраційному ноутбуці в диспетчері пристроїв рушій ШІ відображається як AMD IPU Device. Однак під час тестів немає можливості спостерігати навантаження чи іншу телеметрію від ядер. На жаль, не всі тестові завдання працювали належним чином. Наприклад, через проблеми з ПЗ не вдалося прямо порівняти продуктивність рушія XDNA AI на ПК та онлайн-сервісу Azure ONNX EP. Передбачалося, що вбудований ШІ-рушій Ryzen буде мати меншу затримку, ніж сервіс Azure. Водночас можна було бачити, як рушій обробляв завдання розпізнавання облич. Також тестовий пакет показав роботу ШІ на процесорі AMD Ryzen 7040. Компанія активно працює над збільшенням кількості додатків, які можуть використовувати його рушій ШІ.

Джерело: tomshardware