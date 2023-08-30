AMD припиняє виробництво GPU Navi 23 для лінійки відеокарт RX 6600

З наближенням до випуску відеокарт AMD RX 7700 XT та RX 7800 XT компанія згортає виробництво графічних чипів на базі архітектури RDNA 2, включаючи Navi 23. Цей GPU використовується в серії відеокарт середнього рівня RX 6600.

За даними IT Home, запаси AMD RX 6650 XT майже розпродані й очікується, що залишки повністю зникнуть до кінця вересня. У Китаї ціни на такі пристрої впали на третину. На західних ринках спостерігається схоже зниження цін на відеокарти серії RX 6600. Зараз у продажу все ще можна зустріти кілька моделей RX 6650 і RX 6600 XT. Їхня ціна становить близько $240.

Серія RX 7600 є наступницею RX 6600 і тепер, коли її виробництво збільшилося, має сенс відмовитися від старого GPU. В RX 7600 використовується новий графічний процесор Navi 33. Він трохи менший, споживає трохи менше енергії й при цьому трохи швидше, ніж RX 6650 XT. Ціна відеокарт RX 7600 складає $269.

Деякий час пристрої лінійки RX 6600 забезпечували дуже хорошу віддачу від витрачених коштів, і зараз за зниженою ціною такі моделі можуть зацікавити багатьох економних геймерів. Однак потрібно поквапитися, поки у продажу є ще залишки таких пристроїв. Особливо якщо додати, що деякі моделі серій RX 6000 і RX 7600 поставляються з грою Starfield Standard Edition.

Джерело: pcgamer