AMD знижує ціни на відеокарти Radeon RX 6000 — від $149 за 6400 до $949 за 6950 XT

AMD встановила нові рекомендовані роздрібні ціни для відеокарт Radeon RX 6000 на чипах RDNA 2 для покращення конкуренції з картами RTX 3000 від NVIDIA у кінці життєвого циклу обох поколінь. Новий прайс-лист був остаточно затверджений 15 вересня і починає діяти у популярних світових інтернет-магазинах.

Згідно з прайс-листом, топова Radeon RX 6950 XT тепер коштує $949, ​​а RX 6900 XT — $699. RX 6800 XT подешевшає до $599. Ті, той, хто зможе знайти у продажу RX 6800 (не XT), куплять її за $549.

Зниження рекомендованої роздрібної ціни також поширюється на графічні адаптери високопродуктивного та середнього цінового сегменту. RX 6750 XT коштуватиме $419, а RX 6700 XT — лише $379. Ці карти конкурують з RTX 3060 Ti та RTX 3070, що робить їх цікавими для розгляду.

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Відеоадаптер RX 6650 XT має коштувати $299, Ціна популярного бюджетника RX 6600 XT опуститься до $239. Ультрабюджетні RX 6500 XT і RX 6400 спустилися нижче за позначку $200, при цьому RX 6500 XT коштує $169, а RX 6400 — $149.

Фактичні ціни на Radeon RX 6000 вже спустилися нижче рекомендованих значень, що були актуальними раніше.

Нове покоління відеокарт AMD Radeon 7000 буде представлено 3 листопада. Швидше за все, їм буде легко конкурувати з величезними цінами новинок NVIDIA 4090 та RTX 4080. Об’єктивно, AMD мало що може протиставити в плані технологій, але енергоспоживання та вартість гратимуть на їхньому боці.

Джерело: TechPowerUp