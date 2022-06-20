Ціни на відеокарти AMD Radeon RX 6000 в Європі впали нижче рекомендованих

Аналізуючи ринкові тенденції цін на відеокарти протягом півтора року, ресурс 3DCenter нарешті зробив довгоочікуваний багатьма геймерами висновок – ціни на пристрої Radeon RX 6000 нарешті опустилися нижче за рекомендовані значення.

На початку цього року розпочалася тенденція до зниження роздрібних цін на відеокарти актуальних лінійок, а наприкінці травня ціни майже досягли рекомендованих значень. Ще кілька тижнів знадобилося, щоб подолати цей рубіж як мінімум для пристроїв AMD. Зазначається, що вперше за півтора року аналізу ціни на настільні відеокарти AMD з архітектурою RDNA2, що продаються в Європі (Німеччині та Австрії), опустили нижче за рекомендовані роздрібні ціни.

Так, пристрої лінійки Radeon RX 6000 коштують у середньому 92% від рекомендованих значень. До того ж ситуація з доступністю відеокарт цієї серії була найкращою за останні місяці. Багато моделей, включаючи раніше дефіцитну Radeon RX 6800XT (її було проблематично купити з самого початку 2021 року), тепер легко знайти у продажу за прийнятними цінами.

Що стосується відеокарт NVIDIA серії RTX 30, то вони теж подешевшали у порівнянні з попереднім звітом – на 4%. Проте, середня ціна цієї лінійки все ще на 2% перевищує рекомендовані роздрібні ціни. Очікується, що фактичні ціни відеокарт NVIDIA RTX 30 досягнуть рекомендованих значень протягом одного або двох тижнів.

Це чергове зниження цін на відеокарти відбувається якраз у той момент, коли ринок криптовалют досягає найнижчого значення з кінця 2020 року. Крім того, прибутковість майнінгу Ethereum досягла неприйнятного рівня, що змушує майнерів відмовлятися від нових закупівель та продавати своє обладнання, щоб уникнути інвестиційних втрат.

Водночас 3DCenter попереджає, що зниження цін на відеокарти в Європі може сповільнитись у найближчі тижні. Це пов’язано з тим, що обмінний курс долара США до євро досягнув високого рівня, що може спонукати європейських рітейлерів скоригувати свої ціни.

Джерело: videocardz