Офіційно: 3 листопада AMD представить відеокарти Radeon RX 7000 на архітектурі RDNA 3

Скотт Херкельман, старший віце-президент та генеральний менеджер AMD Radeon, у своєму твіті назвав дату виходу графічних адаптерів Radeon RX 7000. Нові відеокарти на базі архітектури RDNA3 стартують 3 листопада. Оголошення було зроблено лише за 2 години до анонсу NVIDIA GEFORCE RTX 4090 та 4080, що дозволило зіграти на максимальній концентрації уваги до теми відеокарт.

Join us on November 3rd as we launch RDNA 3 to the world! More details to come soon! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt

— Scott Herkelman (@sherkelman) September 20, 2022