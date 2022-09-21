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Офіційно: 3 листопада AMD представить відеокарти Radeon RX 7000 на архітектурі RDNA 3

Офіційно: 3 листопада AMD представить відеокарти Radeon RX 7000 на архітектурі RDNA 3

Скотт Херкельман, старший віце-президент та генеральний менеджер AMD Radeon, у своєму твіті назвав дату виходу графічних адаптерів Radeon RX 7000. Нові відеокарти на базі архітектури RDNA3 стартують 3 листопада. Оголошення було зроблено лише за 2 години до анонсу NVIDIA GEFORCE RTX 4090 та 4080, що дозволило зіграти на максимальній концентрації уваги до теми відеокарт.

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У серії Radeon RX 7000 AMD підвищить продуктивність графічних процесорів RDNA3 на ват на 50%. Нове покоління відеокарт стане першим, що використовуватиме передові технології компонування чипів та багатопроцесорні модулі, у складі яких буде графічна частина і чиплети пам’яті.

Графічні процесори Radeon RX 7000 під кодовою назвою Navi 3X розроблені з використанням 5-нм техпроцесу та оснащені Infinity Cache наступного покоління. Очікується як мінімум три чипи RDNA3, включаючи Navi 31 з 12 288 потоковими процесорами – більш ніж вдвічі вище, ніж у поточного флагманського рішення RDNA2, відомого як Navi 21.

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AMD Radeon RX 7000

Відеокартам AMD буде важко конкурувати з зростанням продуктивності RTX 4090 і 4080 у технології трасування променів. У компанії поки немає кілер-фічі, здатної конкурувати з представленою технологією DLSS 3. Аргументом на користь купівлі відеокарт Radeon RX 7000 може стати краща енергоефективність та нижча ціна.

Відеокарта AMD Radeon RX 7900XT отримає 24 ГБ пам’яті та три 8-контактні роз’єми живлення (до 450 Вт потужності) – Igor’sLAB

Джерело: VideoCardz


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