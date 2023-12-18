Американські законодавці закликають Мін’юст розслідувати блокування Apple застосунку Beeper в iMessage

Двопартійна група американських сенаторів і представників закликала Міністерство юстиції розслідувати, чи порушила Apple антимонопольне законодавство, намагаючись заблокувати доступ Beeper Mini до iMessage. Сенатори звернулися до помічника генерального прокурора з проханням розглянути «потенційно антиконкурентну поведінку» Apple.

Senator @amyklobuchar + @SenMikeLee + @RepJerryNadler @RepKenBuck sent this to DOJ regarding ongoing fight betwn Beeper Mini vs Apple “to investigate whether this potentially anticompetitive conduct by Apple violated antitrust laws.” I’ll have the full story on @CBSMornings tmrw pic.twitter.com/pj6ef432TK — Jo Ling Kent (@jolingkent) December 18, 2023

Останніми місяцями було зроблено низку спроб надати користувачам Android доступ до iMessage через обхідні шляхи. На початку цього місяця компанія Beeper заявила, що їй вдалося переробити протокол iMessage і підтримати його на пристроях Android. Через кілька днів інтеграція з iMessage у Beeper Mini почала давати збої, і Apple (не вдаючись у подробиці) незабаром підтвердила, що заблокувала експлойт iMessage, передає Engadget.

Не минуло багато часу, як Beeper знайшов ще один спосіб змусити iMessage працювати на Android, хоча цього разу для цього знадобився Apple ID. Приблизно таку же схему пропонувала використовувати компанія Nothing в своєму месенджері. Застосунок мав дати змогу користувачам Nothing Phone 2 надсилати текстові повідомлення через iMessage, але, як виявилося, для цього потрібно було дозволити платформі Sunbird увійти в облікові записи користувачів iCloud на власних серверах Mac Mini…

Курс Англійської. Подолай мовний бар'єр та розширюй коло друзів на розмовних клубах. Дізнатись про курс

Минулого року генеральний директор Apple Тім Кук відповів на питання про покращення сумісності комунікацій між iOS та Android, порадивши журналісту «купити своїй мамі iPhone».

Чиновники стурбовані тим, що дії Apple з відключення Beeper Mini завдають шкоди конкуренції, позбавляють споживачів вибору і будуть перешкоджати майбутнім інноваціям та інвестиціям в служби обміну повідомленнями.