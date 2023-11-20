Новини Софт 20.11.2023 о 10:51 comment views icon

Nothing Chats вже прибрали з Google Play. У застосунку проблеми з витоками даних

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Nothing Chats вже прибрали з Google Play. У застосунку проблеми з витоками даних

Компанія Nothing прибрала бета-версію Nothing Chats з магазину Google Play, заявивши, що «відкладає запуск, поки виправляє кілька помилок». Застосунок мав дати змогу користувачам Nothing Phone 2 надсилати текстові повідомлення через iMessage, але, як виявилося, для цього потрібно було дозволити платформі Sunbird увійти в облікові записи користувачів iCloud на власних серверах Mac Mini, що..?

Nothing Chats «приносить» iMessage від Apple на Android. Але лише на Nothing Phone (2)

Видалення відбулося після того, як користувачі широко розповсюдили блог Texts.com, який показав, що повідомлення, які надсилаються за допомогою системи Sunbird, насправді не захищені наскрізним шифруванням — і її просто зламати.

Частина рішення Sunbird передбачає дешифрування і передачу повідомлень за допомогою HTTP на сервер хмарної синхронізації Firebase і зберігання їх там у вигляді незашифрованого простого тексту, передає The Verge. Компанія має доступ до повідомлень, оскільки реєструє їх як помилки за допомогою налагоджувального сервісу Sentry.

Вакансії

Senior DevOps Engineer Go Interactive, Віддалено

Data Analyst Cloudfresh, з/п 1500

Senior React Native WhiteBIT

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Дописи
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Дописи
Ігровий ТОП за мотивами творчості Говарда Лавкрафта: Ктулху фхтаґн!
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати