Анджей Сапковський напише ще одну книгу про «Відьмака» і це точно: «Я — не Джордж Мартін. Коли щось кажу, то роблю це»

Анджей Сапковський / Twitter, @Windumanoth

Автор «Відьмака» Анджей Сапковський торік випустив нову книгу «Перехрестя круків» і вже активно планує нові — і якщо вам здасться, що це порожні обіцянки, у письменника є на це доволі жорстка відповідь.

«Якщо хтось із аудиторії поставить таке питання, я скажу вам прямо зараз: я напишу щось ще», — заявив Сапковський під час панельної дискусії на книжковому фестивалі в Ополі. «Розслабтеся. Не потрібно боятися. На відміну від Джорджа Р. Р. Мартіна, якого, до речі, я знаю особисто, коли я кажу, що щось напишу, я це зроблю».

Далі Анджей все ж підтримав свого колегу і зазначив, що розуміє, чому його «Вітри зими» затримались настільки довго.

«Я його повністю розумію. Якби хтось зробив зі мною такий трюк: зняв серіал за мотивами моїх книг, а потім випередив те, що я мав намір написати, я б також задумався, чи є сенс писати далі. Якщо це вже зроблено, чи не так? Немає сенсу. Приємно, коли твій твір адаптують, це чортове право автора, але адаптувати те, чого ще не існує, екстраполювати так? Це просто непристойно».

Нагадаємо, що перша частина серії «Пісня льоду та полум’я» Джорджа Мартіна була випущена ще в далекому 1996 році, а за нею слідували ще чотири (остання у 2011 році). Тим часом творці телевізійної версії серії, хітового серіалу «Гра престолів», які залишились без вихідного матеріалу, самі вигадали альтернативний фінал, що не прийшовся до вподоби глядачам. Згодом шоуранери заявляли, що очікували на краще сприйняття, тоді як виконавець однієї з головних ролей Кіт Харрінгтон стверджував, що команда «просто втомилась».

Наступна, шоста книга серії під назвою «Вітри зими» не вийшла до сьогодні (це при тому, що вона навіть не є фінальною — була анонсована ще «Мрія про Весну»). Два роки тому письменник говорив, що написав 1100 сторінок «Вітрів зими», уточнивши, що загальний обсяг книги сягатиме 1500 сторінок, далі давав кілька обіцянок про оновлення статусу найближчим часом й зрештою визнав, що йому не вистачає часу на книгу через надмірну залученість у телевізійні проєкти.

До речі, Сапковський не єдиний, хто жартував над довгим процесом написання у Мартіна. Раніше американський фантаст Ларрі Коррея випустив фінальну книгу свої «Саги про забутого воїна» із присвятою: «Джорджу Р. Р. Мартіну. Бачиш? Це не так вже й складно».

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Але повернемось до Сапковського, який на дискусії також озвучив своє ставлення до телевізійних адаптацій і зокрема того факту, що в аніме «Кошмар вовка» від Netflix було зображення погрому в Каер Морхені, зважаючи на те, що Сапковський створив власну канонічну версію у «Перехресті круків»:

«Я не бачив цього серіалу. Тож вибачте. Так воно і є. Ну, що я можу сказати? В кіно є свої правила, а в Netflix їх ще більше. Але, ну… Невже ми справді будемо сперечатися, яка версія краща? Добре, що ні. Я радий. Тому що, наприклад, я знаю [яка версія краща]».

Щодо решти адаптацій Netflix, то Сапковський вважає за краще уникати коментарів, зважаючи на те, що його ім’я є в фінальних титрах:

«Це означає: якщо я скажу щось позитивне, ви скажете: “Ну, звичайно, сорока хвалить свій хвіст”. А якщо я скажу щось негативне, ви скажете: “Ідіот”. Тож я нічого не скажу».

Нагадаємо, що на цей час Netflix випустив три сезони серіалу «Відьмак» — усі з Генрі Кавіллом в головній ролі, тоді як в останніх двох його місце обійняв Ліам Хемсворт. Четвертий перебуває на стадії постпродакшену й очікується до релізу у 2025 році, п’ятий ще знімають і ми вже бачили деякі цікаві залаштункові кадри.

Щодо книги «Відьмак: Перехрестя круків», то видавництво КСД анонсувало її випуск в українському перекладі вже цьогоріч.

Джерело: Redanian Intelligence