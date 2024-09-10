«Написав кілька сторінок»: Джордж Мартін дав оновлення щодо книги «Вітри зими» і пояснив, чому й досі її не завершив

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З моменту виходу передостанньої частини серії фентезі-романів «Пісня льоду й полум’я» минуло вже 13 років, а довгоочікуваної фінальної книги «Вітри зими» шанувальники й досі не дочекались. Водночас у самого Джорджа Мартіна є для цього «справедливе» пояснення.

У новому дописі в блозі Мартін написав, що мав «важкий рік», який завадив йому як слід попрацювати над книгою: причиною стала залученість у телевізійні проєкти такі, як «Дім дракона» та «Лицар сімох королівств», а також особисті переживання, пов’язані зі смертю друга, письменника-фантаста Говарда Волдропа.

«Писати було важко, і хоча я написав кілька нових сторінок як для «Вітрів зими», та і для продовження «Вогню та крові», телевізійні проєкти «з’їли» велику кількість мого часу. Деякі були приємними — як от «Лицар сімох королівств» чи «Темні вітри», але більшість навпаки», — пише Мартін.

Останнє речення, схоже, натякає на серіал «Дім дракона», який Мартін «розніс» у своєму попередньому (нині видаленому) дописі. Письменник говорив, що деякі «токсичні зміни» порушать логіку наступних сезонів і критикував те, що з історії прибрали деяких персонажів.

«Вітри зими», які завершують сагу «Пісня льоду й полум’я», перебувають у підвішеному стані вже протягом 10 років. В останніх оновленнях Мартін говорив, що написав близько 1000 сторінок, тоді як залишилось ще 400-500.

Тим часом творці телевізійної версії серії, хітового серіалу «Гра престолів», які залишились без вихідного матеріалу, самі вигадали альтернативний фінал, що не прийшовся до вподоби глядачам. Згодом шоуранери заявляли, що очікували на краще сприйняття, тоді як виконавець однієї з головних ролей Кіт Харрінгтон стверджував, що команда «просто втомилась».

Нагадаємо, що окрім «Гри престолів» та «Дому дракона», у розробці перебуває щонайменше два серіали, дія який відбувається у Вестеросі — зокрема «Лицар сімох королівств» (який вже отримав перший тизер) та історія про Ейгона «Завойовника» Тарграрієна, сценарій до якої пише автор «Бетмена» Метсон Томлін.

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