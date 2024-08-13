Кіт Харінгтон визнав, що фінал «Гри престолів» був помилкою: «Ми просто до біса втомились»

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Фінальний епізод «Гри престолів» вийшов 5 років тому, однак суперечки щодо нього не стихають і досі.

Річ у тім, що на момент знімань останніх двох сезонів, серіал вже вийшов за події оригінального роману Джорджа Мартіна, тож шоуранери залишились без вихідного матеріалу і намагались власноруч завершити низку сюжетних ліній (деякі зрештою були вщент розкритиковані глядачами). Наразі у фінального епізоду — найнижча оцінка в історії шоу, з якою може конкурувати хіба що завершення другого сезону «Дому дракона».

У новому інтерв’ю виконавець ролі Джона Сноу, Кіт Харінгтон, визнав, що творці у завершенні припустилися помилки й дуже поспішили, однак все це сталося «через велику втому»:

«Ми були до біса втомлені й не могли вже продовжувати. Розумію, що деякі люди вважають, що ми поспішили, і можу з ними погодитися. Але не впевнений, що була якась альтернатива. Дивлюсь на себе в останньому сезоні, і бачу який виснажений».

Актор додав, що кожен має право на свою думку щодо суперечливого фіналу «Гри престолів»:

«Думаю, що були допущені помилки в історії, можливо, під кінець. Кілька цікавих варіантів, на жаль, не спрацювали».

Самі шоуранери, Девід Беніофф і Д. Б. Вайс, раніше заявили, що очікували на кращу реакцію від аудиторії.

Джон Сноу був одним з тих персонажів, які мали шанс на продовження історії, однак цього року Харінгтон повідомив, що його персональний серіал таки скасовано «через брак вихідного матеріалу»:

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«Ми витратили кілька років на розробку. Зрештою я відступив і сказав, що якщо ми продовжимо, то можемо отримати поганий результат. А це останнє, чого б нам хотілось».

«Гра престолів» вже отримала приквел з серіалом «Дім дракона», однак Джордж Мартін анонсував одразу 7 проєктів у всесвіті: зокрема «10 000 кораблів», історію про Ейгона Завойовника і «Лицар сімох королівств». Щодо «Вітрів зими» (роману, який запізнюється на 10 років) у письменника небагато інформації — ще торік у листопаді він заявляв, що написав 1100 сторінок, однак остаточну дату виходу так і не назвав.

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