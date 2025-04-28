Нові кадри зі знімань «Відьмака» — Ґеральт Ліама Хемсворта в канонічній шкірянці та «пухкий» Любисток

Netflix

Netflix ще не випустив четвертий сезон «Відьмака», але знімання п’ятого стартували з березня — в обох Генрі Кавілла у ролі Ґеральта замінив Ліам Хемсворт, і нові витоки зі знімань нарешті дали повноцінний погляд на оновленого персонажа.

Очевидно, між втіленнями Кавілла і Хемсворта будуть деякі відмінності, але, судячи з фото, опублікованих сайтом Redanian Intelligence, Netflix доклав зусиль, щоб зберегти образ, запропонований в попередніх трьох сезонах. Оновлений Ґеральт, одягнутий в канонічну шкірянку, в один з моментів, навіть дублює вираз обличчя Кавілла (примітно, що зловити Хемсворта камері було важкувато, оскільки актор на цей раз мав аж трьох дублерів).

Зважаючи на декорації, Netflix адаптує сцену з «Вежі ластівки» Анджея Сапковського, де Ґеральт і його Ганза знаходять загін друїдів за допомогою бджолярів. Персонаж Хемсворта також отримав новий меч з червоно-золотим руків’ям, який, як припускають фани, є сигілем — подарунком Золтана Ґеральту (подія, що, ймовірно відбудеться наприкінці 4-го сезону).

Окрім самого Ґеральта кадри з залаштунків представили новий погляд на Імона Фаррена в ролі нільфгаардця Кагіра, який дещо змінив вбрання, позбавившись золотих обладунків, та Лоуренса Фішберна в ролі Еміеля Регіса — обидва приєднаються до Ганзи Ґеральта десь у 4 сезоні.

Далі на знімках можна побачити Чжан Мен’ер (Мільва), яка не зазнала жодних зовнішніх змін з третього сезону — чого не скажеш про Любистка Джої Беті, що на цей раз, здається, з’явився з більш пухким обличчям.

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Решта кадрів включали послідовності битви Ганзи з людьми Меви, які, здається підтвердили роль Гарета Девід-Ллойда, якому приписували втілення Рейнарда Одо.

Четвертий сезон серіалу «Відьмак» наразі перебуває на стадії постпродакшена, тоді як на реліз очікуємо цьогоріч. Знімання п’ятого і фінального планують завершити восени.

Тим часом нова книга Анджея Сапковського про Відьмака «Перехрестя круків» вже доступна в Польщі та вийде з українським перекладом від КСД у 2025 році.