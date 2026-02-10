Анджей Сапковський порівняв ШІ з інтимними іграшками: "Це і є різниця між справжнім талантом та штучним”

Анджей Сапковський

Анджей Сапковський оригінально висловився про штучний інтелект і його роль у літературі, порівнявши нейромережі з інтимними іграшками. Така цікава думка пролунала під час публічного виступу.





Інтерв’ю записали ще в листопаді 2025 року на заході “Фестиваль дивних історій: Осінній фестиваль”, але лише нещодавно повний запис розмови з’явився у відкритому доступі. На ньому слухачі могли ставити письменнику будь-які запитання. Один із глядачів запитав, як він ставиться до використання штучного інтелекту в літературі та чи бачить у цьому загрозу для видавничої сфери й молодих авторів.