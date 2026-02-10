Анджей Сапковський порівняв ШІ з інтимними іграшками: "Це і є різниця між справжнім талантом та штучним”

Анджей Сапковський оригінально висловився про штучний інтелект і його роль у літературі, порівнявши нейромережі з інтимними іграшками. Така цікава думка пролунала під час публічного виступу.
Інтерв’ю записали ще в листопаді 2025 року на заході “Фестиваль дивних історій: Осінній фестиваль”, але лише нещодавно повний запис розмови з’явився у відкритому доступі. На ньому слухачі могли ставити письменнику будь-які запитання. Один із глядачів запитав, як він ставиться до використання штучного інтелекту в літературі та чи бачить у цьому загрозу для видавничої сфери й молодих авторів.
“Що ж, у мене є відповідь, але я до неї досить стриманий. Але враховуючи, що тут немає дітей… Знаєте, різниця між справжнім талантом та інтелектом і ШІ абсолютно така ж, як різниця між природними та штучними чоловічими репродуктивними органами”, — сказав Сапковський.
Письменник не став розвивати думку й не пояснював порівняння докладно. Для нього гострі висловлювання не новина, тож називати це сенсацією було б значним перебільшенням. Та навіть у такій формі його позиція зрозуміла: автор розмежовує людський талант від результатів роботи алгоритмів і не визнає ШІ повноцінною заміною письменнику.
Нагадаємо, критичним ставленням до нейромереж також відомий режисер Джеймс Кемерон. Творець “Аватарів” неодноразово називав штучний інтелект однією з трьох екзистенційних загроз поряд із ядерною зброєю та знищенням довкілля. Він казав, що “попереджав нас у 1984 році”. Однак робота над майбутніми частинами “Аватара” поступово змушує його переглянути “етичний аспект” ШІ.
На відміну від кіноіндустрії, у письменництві наразі простіше уникнути використання ШІ. Ринок заполоняють низькоякісні книги, звідки навіть забувають видалити промти, однак автори зі світом ім’ям мають більше шансів продати своє творіння. Інше питання у тому, що талановитих новачків тепер помітити ще складніше серед тисяч згенерованих творів.
Джерело: Gry Online
