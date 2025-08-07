Джеймс Кемерон вважає ШІ однією з трьох екзистенційних загроз: "Небезпека апокаліпсису в стилі Термінатора існує"

Depositphotos

Кінорежисер Джеймс Кемерон вважає штучний інтелект однією з головних екзистенційних загроз для людства. На його думку, сценарій Термінатора може стати близьким до реальності.

Небезпека ШІ, зі слів Кемерона, стоїть поряд із ядерною зброєю та знищенням природного середовища. Він пояснює, що сучасні бойові дії вимагають надзвичайно швидкого прийняття рішень, і в таких умовах людська реакція може бути недостатньо ефективною.

“Я справді вважаю, що все ще існує загроза апокаліпсису в стилі “Термінатора”, коли штучний інтелект поєднується з озброєнням — аж до рівня ядерних систем, систем ядерної оборони, контрударів та всього такого”, — каже Кемерон.

Саме тому, за його словами, все частіше виникає потреба у суперінтелекті. Але навіть якщо люди й залишатимуться в курсі подій, помилки ніхто не скасовує — і це вже неодноразово ставило світ на межу масштабних міжнародних інцидентів.

“Я вас попереджав ще у 1984-му! Але ви не послухали”, — жартує режисер з натяком на прем’єру “Термінатора” того року.

Разом з тим Кемерон не залишає тему ШІ у творчості. У наступному фільмі — “Аватар: Вогонь і попіл” — обіцяють виступити проти штучного інтелекту. Стрічка вийде в прокат 19 грудня. У ній Сем Вортінгтон і Зої Салданья знову зіграють Джейка Саллі та Нейтірі, а новим ворогом стане народ попелу — плем’я На’ві під проводом Варанґ (її грає Уна Чаплін), що об’єдналося з полковником Кворічем.

“Мені здається, ми зараз на межі етапу людського розвитку, коли маємо три екзистенційні загрози: клімат і загальне руйнування природного світу, ядерну зброю та суперінтелект. Усі вони ніби проявляються й досягають піка одночасно. Можливо, суперінтелект — це відповідь. Я не стверджую цього, але цілком можливо”, — резюмує Джеймс.

