Новини Кіно 26.12.2025 comment views icon

Передумав: Кемерон дослідить "етичний" аспект ШІ, щоб випускати "Аватари" швидше

Передумав: Кемерон дослідить "етичний" аспект ШІ, щоб випускати "Аватари" швидше
"Аватар: Вогонь і попіл" / Джеймс Кемерон

Джеймс Кемерон потроху переглядає своє ставлення до штучного інтелекту. Режисер замислюється, що ШІ може допомогти пришвидшити роботу над майбутніми “Аватарами”, але тільки за суворих етичних обмежень.

Третій фільм франшизи “Аватар: Вогонь і попіл” щойно вийшов у кінотеатри після одного з найдовших і найскладніших виробничих циклів у сучасному Голлівуді. Його знімали значною мірою паралельно з “Аватаром: Шляхом води”, вкладаючи роки роботи у нові технології захоплення руху та візуальні ефекти. За заявами, бюджет стрічки перевищив $400 млн, а від світових зборів залежить майбутнє всієї серії. За перші вихідні фільм заробив $345 млн.

За словами режисера, він не хоче витрачати ще 8 років життя на два наступні сиквели й шукає способи працювати швидше та дешевше. В інтерв’ю на шоу Q with Tom Power він поділився, що швидше виробництво означає менше витрат.

“Головне — залишатися в межах етичних принципів: ніколи не замінювати акторів, ніколи не замінювати митців… ніколи не замінювати мене як режисера чи сценаристів”, — пояснює Кемерон.

Творець “Аватарів” неодноразово називав штучний інтелект однією з трьох екзистенційних загроз поряд із ядерною зброєю та знищенням довкілля. Зокрема говорив про небезпеку гонитви озброєнь у сфері ШІ та заміну людей у творчих професіях зі словами, що “попереджав нас у 1984 році”. Тепер же режисер визнає, що від штучного інтелекту не треба до кінця відхрещуватися.

Передумав: Кемерон дослідить "етичний" аспект ШІ, щоб випускати "Аватари" швидше
“Аватар: Вогонь і попіл” / Джеймс Кемерон

Водночас він прямо каже, що сучасні інструменти генеративного ШІ не підходять для виробництва фільмів рівня “Аватара”. Вони не вписуються у складні процеси створення топових ефектів і для великих фільмів доведеться робити окремі, спеціальні рішення. Після цього Кемерон розкритикував ставлення великих корпорацій до ШІ: вони женуться за масовими сервісами, але зовсім не думають про професійні інструменти для кіно.

Джерело: Spoiler Bolavip

Популярні новини

arrow left
arrow right
Всі в ChatGPT! Чатбот отримав власні Adobe Photoshop, Express та Acrobat — безплатна обробка фото та PDF за лічені секунди
"Людина, що біжить" рулить”: перші відгуки критиків відзначають дотепну сатиру та захопливі сцени
Тепер офіційно: Marvel показала перший тизер "Месники: Судний день"
Як "Шлях води", але з вогнем: "Аватар 3" оцінили в 69% на Rotten Tomatoes — найнижчий рейтинг в серії
Новий стейблкоїн USD.AI дозволяє інвесторам заробляти на оренді серверів ШІ
Фільм про Щурів з "Відьмака" оцінив лише один критик Rotten Tomatoes
Капіталіст чи комуніст? Ілон Маск каже, що гроші стануть неважливими, Дженсен Хуанг просить попередити, коли
OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
Провал Siri та Intelligence: Apple відправляє на пенсію голову підрозділу ШІ
Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана
YouTube автоматично "покращить" старі відео до 1080 р
Прокинься, покійнику: на Netflix вийшов детектив "Ножі наголо 3"
Професійний банан: Google розгортає Nano Banana Pro на Gemini 3 Pro
Все на Siri: Apple платитиме по $1 млрд на рік за ШІ Google
"Хрещений батько” ШІ передрікає кризу суспільства: “Якщо ШІ стане розумним, як люди, звільнені не знайдуть жодної роботи”
"Диявол носить Prada 2": Меріл Стріп та Енн Гетевей у першому тизері
ЗМІ: Нові "Голодні ігри" повернуть Катніс і Піту в сюжет з оригінальними акторами
Google зменшив безплатні ліміти на Gemini 3 Pro через "високий попит”
Понад мільйон людей щотижня говорять з ChatGPT про самогубство
Вчені пропонують новий тест Тьюринга для ШІ: токсичність найважче підробити
Зйомки фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" офіційно завершено — вони тривали 4 місяці
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати