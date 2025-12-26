Передумав: Кемерон дослідить "етичний" аспект ШІ, щоб випускати "Аватари" швидше

"Аватар: Вогонь і попіл" / Джеймс Кемерон

Джеймс Кемерон потроху переглядає своє ставлення до штучного інтелекту. Режисер замислюється, що ШІ може допомогти пришвидшити роботу над майбутніми “Аватарами”, але тільки за суворих етичних обмежень.

Третій фільм франшизи “Аватар: Вогонь і попіл” щойно вийшов у кінотеатри після одного з найдовших і найскладніших виробничих циклів у сучасному Голлівуді. Його знімали значною мірою паралельно з “Аватаром: Шляхом води”, вкладаючи роки роботи у нові технології захоплення руху та візуальні ефекти. За заявами, бюджет стрічки перевищив $400 млн, а від світових зборів залежить майбутнє всієї серії. За перші вихідні фільм заробив $345 млн.

За словами режисера, він не хоче витрачати ще 8 років життя на два наступні сиквели й шукає способи працювати швидше та дешевше. В інтерв’ю на шоу Q with Tom Power він поділився, що швидше виробництво означає менше витрат.

“Головне — залишатися в межах етичних принципів: ніколи не замінювати акторів, ніколи не замінювати митців… ніколи не замінювати мене як режисера чи сценаристів”, — пояснює Кемерон.

Творець “Аватарів” неодноразово називав штучний інтелект однією з трьох екзистенційних загроз поряд із ядерною зброєю та знищенням довкілля. Зокрема говорив про небезпеку гонитви озброєнь у сфері ШІ та заміну людей у творчих професіях зі словами, що “попереджав нас у 1984 році”. Тепер же режисер визнає, що від штучного інтелекту не треба до кінця відхрещуватися.

Водночас він прямо каже, що сучасні інструменти генеративного ШІ не підходять для виробництва фільмів рівня “Аватара”. Вони не вписуються у складні процеси створення топових ефектів і для великих фільмів доведеться робити окремі, спеціальні рішення. Після цього Кемерон розкритикував ставлення великих корпорацій до ШІ: вони женуться за масовими сервісами, але зовсім не думають про професійні інструменти для кіно.

Джерело: Spoiler Bolavip