Анімаційний хіт Disney «Думками навиворіт» стане серіалом — перші кадри Dream Productions на D23

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Disney та Pixar попередньо показали на D23 перші кадри анімаційного серіалу у всесвіті «Думками навиворіт» під назвою Dream Productions / «Виробництво снів».

«Дякуємо, що зробили «Думками навиворіт 2» анімаційним фільмом номер один усіх часів. Якщо вам подобається фільм так само як і нам, у мене є чудові новини», — сказав Піт Доктер з Pixar на сцені D23.

Серіал, який вийде у 2025 році, розгортається між першою та другою частинами фільму. Події розгортатимуться в студії, де щовечора здійснюються мрії Райлі — вчасно та в межах бюджету. Деякі спогади потребують додаткової обробки, тому їх надсилають у Dream Productions, і коли Райлі засинає, ми бачимо, як знімальна група створює сни, як на знімальному майданчику.

«Це наш перший оригінальний серіал, і ми хотіли зробити щось унікальне та сміливе, на відміну від усього, що ми робили раніше», — каже Доктер.

Головний креативний директор Pixar Animation Studios вперше згадав про серіал в інтерв’ю Entertainment Weekly у червні. Тоді він сказав виданню, що виробництво серіалу закінчено: «Ми закінчили. Він вийде наступної весни. Я не впевнений, що є конкретна дата випуску».

«Пам’ятаєте, у першому фільмі ми відвідували Dream Productions, щоб побачити, як створюються сни Райлі? Це якщо пояснює, чому вони такі дивні. Ми також продовжили досліджувати силу снів і те, як вони впливають на нас наяву. Так що це дуже круто».

Анімаційний фільм «Думками навиворіт 2» став найкасовішим в історії, коли зібрав колосальні $1,5 млрд у світовому прокаті. Фільм, виробництво якого обійшлося у $200 млн, нещодавно випередив інший хіт Disney, «Месників» від Marvel, та проклав собі шлях до першої десятки найкасовіших фільмів усіх часів.

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Джерело: Variety

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