Аніме «Відьмак: Сирени з глибин» вийде у 2025 році — інсайдери розкрили деталі

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Проєкт «Відьмак: Сирени з глибин», розробка якого тривала понад два роки, ймовірно, отримав конкретну дату релізу.

За інформацією Redanian Intelligence, анімаційний фільм «Відьмак: Сирени глибин» від Netflix вийде 11 лютого 2025 року.

Джерела Redanian Intelligence повідомляють, що тривалість анімаційного фільму складе 1 годину 29 хвилин. Це робить його дещо довшим за попередню анімаційну стрічку у всесвіті «Відьмака» — «Кошмар вовка».

«Сирени з глибин» розташуються в хронології між п’ятим і шостим епізодами першого сезону серіалу «Відьмак». Сюжет базується на оповіданні Анджея Сапковського «Маленька жертва».

До озвучення персонажів залучили акторів з різних адаптацій «Відьмака». Ґеральта озвучить Даґ Кокл, відомий за роботою над відеоіграми. Єннефер та Любистка знову озвучать Аня Чалотра та Джої Бейті з телесеріалу. Крістіна Врен подарує свій голос Ессі Давен.

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Ось офіційний синопсис Netflix для «Відьмак: Сирени з глибин»:

«Ґеральта з Рівії, мутанта-мисливця на монстрів, наймають розслідувати серію нападів у приморському селищі. Він опиняється втягнутим у багатовіковий конфлікт між людьми та морським народом. Щоб розгадати таємницю, Ґеральту доведеться покластися на друзів — старих і нових, — перш ніж ворожнеча між двома королівствами переросте у повномасштабну війну».

Тим часом всесвіт «Відьмака» продовжує розвиватися в різних форматах. Від квітня цього року тривають знімання четвертого сезону серіалу «Відьмак» від Netflix. Нещодавно процес фільмування попав у кадр в Сурреї, Англія.

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