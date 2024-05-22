Серіал «Відьмак» — перший тизер 4-го сезону й офіційний погляд на Ліама Гемсворта у ролі Ґеральта з Рівії

Зірка «Голодних ігор» та «Дня незалежності: Відродження» Ліам Гемсворт постане як Ґеральт у четвертому сезоні серіалу «Відьмак». Netflix показав його у першому тизері сезону та надав Entertainment Weekly офіційне зображення актора у ролі.

Гемсворт приєднується до акторського колективу у складі Фреї Аллан (Цирілла), Ані Чалотри (Єнніфер) та Джої Бейті (Лютик). До акторів приєднався також Лоуренс Фішберн у ролі вампіра Регіса.

«Як фанат «Відьмака», я дуже радію можливості зіграти Ґеральта з Рівії. Генрі Кавілл був неймовірним Ґеральтом, і для мене велика честь, що він передає мені кермо й дозволяє мені взяти мечі Білого Вовка для наступного розділу його пригод. Генрі, я був твоїм фанатом протягом багатьох років і мене надихнуло те, що ти приніс цьому улюбленому персонажу. Можливо, мені потрібно зайнятися чимось великим, але я справді радий увійти у світ Відьмака», — каже Хемсворт.

Попри те, що Ґеральт залишається улюбленим персонажем шанувальників «Відьмака» в книгах, іграх та серіалі, 3 сезон зміщує увагу на Цирі.

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«Одна з найважливіших речей про Цирі полягає в тому, що ми поступово дізнаємося, що вона є головним героєм саги про Відьмака. Не Ґеральт, не Єнніфер. Це історія Цирі», — каже виконавчий продюсер Томек Багінскі.

Тим часом сайт Redanian Intelligence розповів, чому у нещодавніх кадрах зі знімання четвертого сезону «Відьмака» Гемсворт повторює сцени, які вже були у попередньому сезоні. Це пов’язано зі спробою знімальної групи подати глядачу зміну зовнішності Ґеральта.

У легенді про пригоди Відьмака, яку у майбутньому розповідають дітям. Оповідач змінює сцену після помилок у розповіді («Він не так виглядав»). Згодом з’являється нова версія бою з Вільгефорцем, але після того, як Ліам Гемсворт покаже себе в інших сценах, де фігурував Генрі Кавілл.