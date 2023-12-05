Новини Ігри 05.12.2023 о 13:20 comment views icon

Анонс GTA VI встановив рекорд Гіннесса — найпопулярніша ігрова прем’єра на YouTube

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Юрій Орос

Автор новин

Анонс GTA VI встановив рекорд Гіннесса — найпопулярніша ігрова прем’єра на YouTube

Анонс GTA VI став найбільш популярною ігровою прем’єрою на YouTube за перші 24 години. За 11 годин з моменту публікації вже понад 56 млн переглядів та 6,8 млн вподобайок.

Рекорд відмітив Twitter-акаунт Guinness World Records:

Ще не минуло й 24 годин, а ми вже можемо підтвердити, що трейлер GTA VI вже став найпопулярнішим відеороликом на YouTube за 24 години…

Спочатку прем’єра була запланована на 5 грудня 16:00, але через злив відео було опубліковано раніше.

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Попередня гра франшизи Grand Theft Auto V стала неймовірним хітом, що живе понад 10 років. У вересні стало відомо, що гра продалася у кількості 185 млн копій та згенерувала $8 млрд доходу. У листопаді Продажі GTA 5 вже перевищили 190 млн копій, а анонс виходу трейлера нової GTA став найпопулярнішим ігровим твітом за всю історію Twitter (Х).

Анонс нової GTA став найпопулярнішим ігровим твітом за всю історію Twitter (Х). Продажі GTA 5 вже перевищили 190 млн копій

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