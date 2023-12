Анонс GTA VI встановив рекорд Гіннесса — найпопулярніша ігрова прем’єра на YouTube

Анонс GTA VI став найбільш популярною ігровою прем’єрою на YouTube за перші 24 години. За 11 годин з моменту публікації вже понад 56 млн переглядів та 6,8 млн вподобайок.

Рекорд відмітив Twitter-акаунт Guinness World Records:

it's not even been 24 hours yet, but we can confirm that the GTA VI trailer is already the most viewed videogame reveal on YouTube in 24 hours…

— Guinness World Records (@GWR) December 5, 2023