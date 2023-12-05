Анонс GTA VI встановив рекорд Гіннесса — найпопулярніша ігрова прем’єра на YouTube

Анонс GTA VI став найбільш популярною ігровою прем’єрою на YouTube за перші 24 години. За 11 годин з моменту публікації вже понад 56 млн переглядів та 6,8 млн вподобайок.

Рекорд відмітив Twitter-акаунт Guinness World Records:

Ще не минуло й 24 годин, а ми вже можемо підтвердити, що трейлер GTA VI вже став найпопулярнішим відеороликом на YouTube за 24 години…

it's not even been 24 hours yet, but we can confirm that the GTA VI trailer is already the most viewed videogame reveal on YouTube in 24 hours… — Guinness World Records (@GWR) December 5, 2023

Спочатку прем’єра була запланована на 5 грудня 16:00, але через злив відео було опубліковано раніше.

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Попередня гра франшизи Grand Theft Auto V стала неймовірним хітом, що живе понад 10 років. У вересні стало відомо, що гра продалася у кількості 185 млн копій та згенерувала $8 млрд доходу. У листопаді Продажі GTA 5 вже перевищили 190 млн копій, а анонс виходу трейлера нової GTA став найпопулярнішим ігровим твітом за всю історію Twitter (Х).