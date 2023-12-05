Rockstar анонсувала GTA VI і показала перший трейлер — гра вийде у 2025 році на PS5 та Xbox Series X|S

В ніч проти 5 грудня Rockstar взяла й раніше запланованого опублікувала довгоочікуваний анонс та перший трейлер GTA VI — саме так називатиметься наступна частина у відомій на весь світ серії кримінальних бойовиків. На цей вимушений крок компанія пішла у зв’язку з черговим витоком.

Спочатку прем’єра була запланована на 5 грудня 16:00, але хтось злив трейлер повністю в X (колишній Twitter). Якщо стисло, всі попередні витоки стосовно GTA VI підтвердилися — події нової частини відбуватимуться у вигаданому американському штаті Леоніда, куди входить Вайс-Сіті та інші міста. В дебютному трейлері можна побачити головних героїв — Лусію та Джейсона, які втрапили в якусь халепу і вимушені об’єднати свої зусилля, щоб з неї вибратися. І так, Лусія, дівчина-латиноамериканка, перший за всю історію франшизи грабельний жіночий персонаж.

Також у ролику з анонсом показали фрагменти катсцен з локаціями та кадри, записані на рушію, за якими можна оцінити якість графіки, анімації, а також деталізацію як персонажів, міст та всього, чим дивуватиме ігровий світ GTA VI. Нам обіцяють, що це буде найбільша гра у серії.

До прем’єри чимало намагалися вгадати яку саме композицію Rockstar вибере для першого трейлера — так от, у відео звучить «Love Is A Long Road» Тома Петті. Попри пізню нічну прем’єру ролик за 7 годин переглянули 42 млн разів і він вже зібрав 5,8 млн вподобайок. Є всі шанси на рекорд.

Щодо релізу, то попередні повідомлення підтвердилися — GTA VI має вийти у 2025 році. Та, що цікаво, серед платформ у пресрелізі згадуються лише PS5 та Xbox Series X|S. І жодної згадки про ПК, тому, давайте вже жартуйте ваші жарти про реліз на ПК у 20хх році.