10 років Grand Theft Auto V: 185 млн копій та $8 млрд доходу

У неділю, 17 вересня, пройшло рівно 10 років з дня релізу Grand Theft Auto V на PlayStation 3 та Xbox 360. Гра досі жива та продовжує видаватися на нових і нових поколіннях ігрових платформ.

Зокрема, в листопаді 2014 року GTA 5 вийшла на консолях PlayStation 4 та Xbox One, у квітні 2015 на ПК з операційною системою Windows. А в березні 2022 року Grand Theft Auto V перевидали для сучасного покоління консолей — PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

За весь час видавець Take Two продав понад 185 млн копій Grand Theft Auto V, з яких вдалося згенерувати понад 8 млрд доларів чистого доходу. Не малу заслугу в довгому житті та прибутковості п’ятої гри серії має онлайн-складова, що має назву GTA Online.

Як раз на честь 10-річчя серії Rockstar Games анонсувала новий контент для GTA Online. Це три костюми, натхненні головними героями з GTAV, місії, зброю та автомобіль Bravado Hotring.

