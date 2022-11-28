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Анонс Xiaomi 13 та MIUI 14 відбудеться 1 грудня

Анонс Xiaomi 13 та MIUI 14 відбудеться 1 грудня

Xiaomi нарешті підтвердила дату запуску своїх майбутніх телефонів серії Xiaomi 13. Презентація запланована на четвер, 1 грудня, о 19:00 за пекінським часом. 

Бос Xiaomi Лей Цзюнь поділився офіційним рендером Xiaomi 13, який матиме плоский OLED-екран з рамками товщиною 1,61 мм зверху та з боків та 1,81 мм — знизу. Крім того, телефон матиме ширину 71,5 мм, що дозволить легко тримати його однією рукою.

Серію смартфонів Xiaomi 13 та операційну систему MIUI 14 презентують 1 грудня
Плакат запуску серії Xiaomi 13

Також видання GSMArena отримало підтвердження того, що всі телефони серії Xiaomi 13 будуть захищені від води та пилу стандартом IP68. 

Анонс Xiaomi 13 та MIUI 14 відбудеться 1 грудняАнонс Xiaomi 13 та MIUI 14 відбудеться 1 грудня

 

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Xiaomi підтвердила, що випустить свій розумний годинник Watch S2 і TWS-навушники Xiaomi Buds 4, а також свій перший настільний комп’ютер, новий маршрутизатор Wi-Fi та проєктор. Операційну систему MIUI 14 також буде анонсовано на заході разом із телефонами Xiaomi 13 та 13 Pro.

Серію смартфонів Xiaomi 13 та операційну систему MIUI 14 презентують 1 грудня
Інші продукти Xiaomi, що очікуються на заході у четвер

Перед довгоочікуваним випуском смартфонів Xiaomi 13 в мережі ходило чимало чуток про нові моделі та їх ключові функції. Раніше було підтверджено, що Xiaomi 13 працюватиме на SoC Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm. 

Припускали, що смартфон також підтримуватиме швидку зарядку потужністю 120 Вт, матиме 50-мегапіксельну основу камеру з оптичною стабілізацією зображень і датчик Sony IMX 8-й серії. 

Джерело: GSMArena, EconomicTimes


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