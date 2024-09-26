Анонсовано перший у світі смартфон з вбудованою DePIN нодою — XForge

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Блокчейн-платформа XProtocol представив тизери фірмово пристрою під назвою XForge. Компанія позиціонує смартфон, як перший у світі з вбудованою DePIN DePIN поєднує блокчейн-технологію з фізичною інфраструктурою.-нодою. Вартість криптофону складає $299. XForge розроблений для покращення геймерського досвіду та інтеграції з децентралізованою мережею XProtocol.

Головна особливість XForge — можливість виступати в ролі повноцінної блокчейн-ноди (частиною блокчейн-мережі). Перші 10 тис. покупців смартфона отримають Xardian-ноду (наразі це платно), що дозволить їм отримувати до 20% бонусу до базової винагороди за підтримку ноди. Власникам пристрою також пообіцяли 10% від загальної кількості токенів (що складає 8 млрд монет) й ексклюзивні аіродропи від топпроєктів.

Винагороду валідаторам видаватимуть у токенах $xKICK, які потім можна конвертувати у $KICK. Нижче представлено токеноміку.

Цікаво, що в офіційній документації для запуску Xardian ноди вказано такі технічні вимоги:

4 ГБ ОЗУ

2 ЦПУ ядра

60 ГБ місця

Процесор x86/x64

Стабільне підключення до Інтернету

Вже заявлено, що XForge матиме ОС Android, 256 ГБ пам’яті, 12 ГБ оперативної пам’яті та процесор Snapdragon 8 Gen 2. Наразі це усе, що відомо.

Що таке XProtocol?

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XProtocol — децентралізований протокол 3-го рівня, побудований на блокчейнах Base (Layer 2, L2) та Ethereum (Layer 1). Завдяки використанню переваг двох рівнів, він здатний забезпечити понад 1000 транзакцій в секунду — і майже нульову комісію. Даний протокол найкраще підходить для створення та розміщення децентралізованих додатків, які потребують високої масштабованості та продуктивності. У майбутньому XProtocol планує мігрувати на власну блокчейн-мережу першого рівня (Layer 1, L1).

XProtocol вже запустив тестову мережу (тестнет). Запуск основної мережі (мейннет) очікується в четвертому кварталі поточного року. Як і запуск токена KICK.

Компанія продала понад 5200 нод та зібрала $5,2 мільйона фінансування від таких відомих інвесторів, як: Saison Capital, Dragonfly Capital, Cogitent Ventures, Coinfund, Razer, Caballeros Capital, MSA, Zephyrus Capital та інших.

Вихід на ринок смартфона XForge мусить відбутися трохи раніше, ніж анонсованого Solana Mobile криптофона Seeker, який буде випущено у 2025 році.

Джерело: Blockmedia

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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