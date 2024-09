Другий криптофон від Solana — Seeker: створення ШІ-агентів, soulbound-токени, та магазин web3 додатків

Solana Блокчейн-платформа, яка використовує механізм proof-of-stake для забезпечення функціональності смарт-контрактів. Solana була запущена у 2020 році компанією Solana Labs, яку у 2018 році заснували Анатолій Яковенко та Радж Гокал. представила нову модель свого web3 Це ідея нової ітерації Всесвітньої павутини на основі блокчейна, що включає в себе такі концепції, як децентралізація та економіка на основі токенів. смартфону під назвою Seeker. Попередньо, криптофон представили на конференції Token 2049 у Сінгапурі. Згодом анонс було зроблено на офіційних сторінках Solana Mobile.

У порівнянні з попереднім смартфоном Saga, Seeker отримав більш потужний акумулятор, кращу камеру та дещо інший дизайн.

Після проблем з продажами першого криптофона Saga, який вдалося врятувати лише завдяки аірдропам, Seeker став другою великою ставкою Solana на ринку орієнтованих на криптанів пристроїв. Понад 100 тисяч передзамовлень на Seeker уже допомогли компанії укласти вигідніші угоди в ланцюжку постачання та продовжити роботу над новою моделлю.

Доставлення смартфонів Seeker відбудеться у 2025 році. Наразі ціна пристрою складає $450 (до 21 вересня), а далі — $500. Для порівняння, Saga продавався з цінником $1000, який потім знизили до $599.

Деталей про залізо Solana Seeker поки що немає.

Seeker пропонує унікальні функції: він обладнаний спеціальним криптогаманцем, інтегрованим з системою Seed Vault для зберігання ключів. Це дозволить користувачам здійснювати криптовалютні транзакції швидше та зручніше.

Крім того, однією з переваг Seeker стане оновлений магазин децентралізованих додатків (dApps). Завдяки йому розробники можуть створювати власні додатки без необхідності сплачувати високу комісію. Seeker також обіцяє покращену навігацію та пошук додатків. Користувачі ефективніше відстежувати свої аірдропи.

Solana Seeker дозволить стороннім додаткам доступ до даних пристрою, таких як GPS та мобільний трафік, що зазвичай заблоковані для захисту конфіденційності. Ці дані можуть стати цінними для криптопроєктів, які будують децентралізовану фізичну інфраструктуру (DePIN), наприклад, для мережі Helium.

З цікавинок: замовники Solana Seeker також отримають Soulbound Seeker Genesis Token — soulbound-токен Невзаємозамінний токен, створений тільки для однієї адреси без можливості перемістити його або продати., який розблокує ексклюзивні сторонні винагороди, доступ до унікальних пропозицій та контенту в екосистемі Solana.

Розробники пообіцяли просте підтвердження транзакцій подвійним тапом завдяки Seed Vault Wallet, створеному у партнерстві з Solflare Wallet.

Відтепер зі смартфоном Seeker і завдяки Alethea AI, користувачі можуть створювати токенізованих ШІ-агентів, для взаємодії з програмами на блокчейні, спільнотою однодумців та заробітку.

9/ Solana was the first blockchain to integrate AI, and Seeker takes that even further.

Seeker users can use @real_alethea to generate tokenized AI agents, new or familiar faces, that interact on-chain with programs and the Solana community, unlocking new ways to engage & earn. pic.twitter.com/8nARB1o0v9

— Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) September 19, 2024