Анонсуємо новий конкурс

Всіх вітаю!

Я знаю, ви вже скучили за конкурсами, бо без них ніхто нічого не пише.

І, от, як тільки наші перемовини з новим партнером конкурсу авторів ІТС підійшли до фази фактичного запуску проекту, я вирішив поділитись з вами цією новиною.

Маємо, наразі, дати – конкурс розпочнеться через тиждень(може і трохи раніше :).

Тема конкурсу буде “навколо-ігрова”, але досвід минулих конкурсів нам показав, що “вузькі” теми нашим авторам не дуже до вподоби, тому ми намагались щонайширше придумати теми в рамках визнаного вектору проходження конкурсу.

Призів буде більше одного. І навіть, більше ніж три 🙂

А тепер, перш ніж я вкотре скажу, що писати статті можна і до конкурсу і поза конкурсами взагалі, загадаю вам загадку!

Хто вгадає нашого партнера в цьому конкурсі?!

Даю три підказки 🙂

1 – це, певно, найбільш відомий і найбільш старий виробник комп’ютерної периферії у світі.

2 – звісно, як і всі інші, виробництва бренду знаходяться в Азії, але сам бренд – європейський.

3 – ця компанія першою у світі випустила бездротову миша з лазерним сенсором і ця модель миші, безумовно, стала культовою.

Ну що ж. Чекаю на ваші статті до початку конкурсу.

І до зустрічі через тиждень!