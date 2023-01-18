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Apple анонсувала оновлену повнорозмірну колонку HomePod за ціною $299 — через 2 роки після припинення випуску оригіналу

Apple анонсувала оновлену повнорозмірну колонку HomePod за ціною $299 — через 2 роки після припинення випуску оригіналу

Компанія Apple підготувала до випуску нову розумну колонку HomePod у формфакторі, аналогічному до оригінальної версії HomePod, випущеної у 2018 році.

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Apple анонсировала обновлённую полноразмерную колонку HomePod по цене $299 – через 2 года после прекращения выпуска оригинала

HomePod другого покоління має один 4-дюймовий низькочастотний динамік, п’ять високочастотних динаміків (у порівнянні з сімома у вихідній моделі) та п’ять мікрофонів (у порівнянні з сімома). Apple каже, що колонка може визначати, як вона розташована у кімнаті, налаштовуючи звук відповідним чином. Дві такі колонки можна об’єднати в стереопару або використовувати як динаміки для Apple TV 4K.

Apple анонсировала обновлённую полноразмерную колонку HomePod по цене $299 – через 2 года после прекращения выпуска оригинала

Серед нововведень можна виділити підтримку стандарту розумного будинку Matter, що дозволяє колонці керувати сумісними аксесуарами. Пристрій містить модернізований чип S7, вперше представлений в Apple Watch Series 7. Додатково новинка отримала вбудовані датчики температури та вологості, які можна використовувати як тригери для автоматизації розумного будинку. Також є підтримка передачі музики з використанням надширокосмугової технології Apple, а голосовий помічник динаміка Siri може розпізнавати до шести різних голосів та надавати персоналізовані відповіді.

Apple анонсировала обновлённую полноразмерную колонку HomePod по цене $299 – через 2 года после прекращения выпуска оригинала

Оновлення ПЗ, яке вийде цієї весни, дозволить новій HomePod використовувати вбудовані мікрофони для прослуховування сигналів тривоги про дим або чадний газ. У разі виявлення небезпеки колонка повідомить користувача.

Apple анонсировала обновлённую полноразмерную колонку HomePod по цене $299 – через 2 года после прекращения выпуска оригинала

Розумна колонка Apple HomePod другого покоління вже доступна для попереднього замовлення за ціною $299. Вона надійде у продаж з 3 лютого і продаватиметься разом із моделлю HomePod Mini, представленою у 2020 році.

Джерело: Apple


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