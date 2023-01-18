Apple анонсувала оновлену повнорозмірну колонку HomePod за ціною $299 — через 2 роки після припинення випуску оригіналу

Компанія Apple підготувала до випуску нову розумну колонку HomePod у формфакторі, аналогічному до оригінальної версії HomePod, випущеної у 2018 році.

HomePod другого покоління має один 4-дюймовий низькочастотний динамік, п’ять високочастотних динаміків (у порівнянні з сімома у вихідній моделі) та п’ять мікрофонів (у порівнянні з сімома). Apple каже, що колонка може визначати, як вона розташована у кімнаті, налаштовуючи звук відповідним чином. Дві такі колонки можна об’єднати в стереопару або використовувати як динаміки для Apple TV 4K.

Серед нововведень можна виділити підтримку стандарту розумного будинку Matter, що дозволяє колонці керувати сумісними аксесуарами. Пристрій містить модернізований чип S7, вперше представлений в Apple Watch Series 7. Додатково новинка отримала вбудовані датчики температури та вологості, які можна використовувати як тригери для автоматизації розумного будинку. Також є підтримка передачі музики з використанням надширокосмугової технології Apple, а голосовий помічник динаміка Siri може розпізнавати до шести різних голосів та надавати персоналізовані відповіді.

Оновлення ПЗ, яке вийде цієї весни, дозволить новій HomePod використовувати вбудовані мікрофони для прослуховування сигналів тривоги про дим або чадний газ. У разі виявлення небезпеки колонка повідомить користувача.

Розумна колонка Apple HomePod другого покоління вже доступна для попереднього замовлення за ціною $299. Вона надійде у продаж з 3 лютого і продаватиметься разом із моделлю HomePod Mini, представленою у 2020 році.

Джерело: Apple