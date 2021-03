Apple прекратила производство HomePod

Вслед за iMac Pro компания Apple отправила на покой еще одно свое устройство — премиальную умную колонку HomePod, выпущенную в 2018 году. Еще какое-то время (до истощения складских запасов) в продаже можно будет найти экземпляры из старых партий, а затем устройство станет историей.

В Apple решили отказаться от оригинальной HomePod в пользу более компактной 100-долларовой HomePod mini, вышедшей в конце 2020-го вместе с линейкой iPhone 12. По сообщениям инсайдеров, уменьшенная копия оригинальной HomePod стала настоящим бестселлером, в отличие от оригинальной HomePod, не оправдавшей надежд производителя.

Напомним, Apple анонсировала HomePod в 2017 году на конференции разработчиков WWDC, а в продажу устройство стоимостью 349 долларов поступило в начале 2018 году.

Несмотря на высокие ожидания и высокое качество звучания HomePod была довольно прохладно принята рынком — отчасти из-за высокой цены, но больше из-за ограничений голосового помощника Siri.

В 2019 году Apple снизила цену на умную колонку HomePod до 299 долларов, чтобы подстегнуть продажи устройства.

Убийство HomePod примечательно по нескольким причинам — ради устройства компания в свое время построила в США один из крупнейших центров безэховых камер. Фирменная технология звучания позволяет устройству адаптироваться под параметры помещения. В то ж время HomePod mini, будучи нацеленной на нижний сегмент рынка, и близко не стоит рядом с полноформатной HomePod по качеству звучания. И не похоже, чтобы Apple готовила новую модель колонки класса high-end. То есть, судя по всему, Apple решила попросту выйти из игры, как в свое время поступила с AirPort.

