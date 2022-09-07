Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249

Слідом за своєю «найкращою лінійкою Apple Watch» (Watch Series 8, Watch SE 2-го покоління та захищені Watch Ultra для екстремального спорту) на сьогоднішній презентації Apple “Far Out”, яка досі продовжується, анонсували AirPods Pro 2-го покоління. За словами Apple, це «найдосконаліші AirPods на сьогодні». Це оновлення першого покоління AirPods Pro, яке вийшли три роки тому — у жовтні 2019 року.
- Нова модель зберегла дизайн оригінальних AirPods Pro, тоді як всі зміни зосереджені всередині — покращений внутрішній дизайн та поліпшені характеристики.
- У AirPods Pro 2 новий апаратний базис — чип Apple H2, який забезпечить вищу якість звуку та вдвічі ефективніше шумозаглушення.
- Персональне налаштування та створення персоналізованого профілю Spatial Audio
— з урахуванням форми вух кожного користувача — за допомогою камери iPhone/
- AirPods Pro 2 отримали оновлений дизайн на нові розміри насадок-вкладишів, та поставлятися з зарядним футляром, який здатен звуком просигналізувати про своє місцеперебування у відповідь на запит у фірмовому застосунку для пошуку загублених пристроїв Apple Find My (“Локатор”).
- Окрім зарядки за допомогою кабелю Lightning або зарядного пристрою Qi чи MagSafe, футляр можна заряджати за допомогою зарядного пристрою Apple Watch.
- Автономність AirPods Pro 2 — 6 годин відтворення аудіо на одному заряді, що на 33% більше, ніж в оригінальних AirPods Pro. Зарядний футляр забезпечує 30 годин прослуховування — на 6 годин більше, ніж оригінальна модель.
Курс
Java
Навчіться розробляти на Java та заробляйте від $700 на старті кар’єриРЕЄСТРУЙТЕСЯ!
- Ціна лишилася на колишньому рівні — $249 (це для ринку США і без урахування податків). Попередні замовлення AirPods Pro 2 стартують 9 вересня, а у вільному продажі навушники з’явиться 23 вересня.
Офіційні рекламні зображення AirPods Pro 2
Офіційна реклама AirPods Pro 2 з демонстрацією ключових особливостей