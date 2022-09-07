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Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров’я

Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров’я

Першим пристроєм, показаним під час проведення презентації Apple Far Out, став розумний годинник Apple Watch Series 8. Дизайн новинки не зазнав істотних змін у порівнянні з попередником, але багато нововведень приховано всередині годинника.

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Apple анонсировала умные часы Watch Series 8 — со встроенным термометром, распознаванием ДТП и функциями женского здоровья

  • У Apple Watch Series 8 інтегрований сенсор температури, який переважно орієнтований на відстеження стану жіночого організму. Датчик перевіряє температуру тіла кожні 5 секунд і здатний фіксувати зміни температури лише на 0,1 градуса Цельсія. Відстеження температури дозволить більш точно відстежувати менструальний цикл, визначати дату овуляції та планувати вагітність.
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  • Оновлений набір внутрішніх сенсорів годинника дозволить визначати момент аварії. З метою економного використання ресурсів батареї ця функція працює тільки під час керування автомобілем. Сенсори здатні визначати різні типи аварій. При виявленні аварії годинник може автоматично передавати інформацію про інцидент рятувальним службам, включаючи координати місця аварії.

Apple анонсировала умные часы Watch Series 8 — со встроенным термометром, распознаванием ДТП и функциями женского здоровья

  • Новий режим енергозаощадження Low Power Mode дозволяє збільшити тривалість автономної роботи до 36 годин. У цьому режимі відключається функція Always-On Display та автоматичне відстеження тренувань, але продовжує працювати відстеження активності та аварій. Цей режим не буде ексклюзивом для Apple Watch Series 8. Він з’явиться і в моделях попередніх поколінь, починаючи з Series 4, які використовують watchOS 9.

Apple анонсировала умные часы Watch Series 8 — со встроенным термометром, распознаванием ДТП и функциями женского здоровья

  • • Версія з підтримкою мобільного зв’язку також зможе похвалитися міжнародним роумінгом.

Apple анонсировала умные часы Watch Series 8 — со встроенным термометром, распознаванием ДТП и функциями женского здоровья

Розумний годинник Apple Watch Series 8 вже доступний для попереднього замовлення, а його фактичний продаж розпочнеться 16 вересня. Стандартна версія з GPS оцінюється в $399, а модифікація з підтримкою мобільного зв’язку коштуватиме $499.


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