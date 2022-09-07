Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду

На презентації Apple Far Out представлено новий розумний годинник преміум-класу Apple Watch Ultra. Смарт-годинник належить до преміум-сегменту і призначений для занять спортом і туризмом, а також для підводних занурень та підйомів у гори.

Apple Watch Ultra мають збільшений розмір 49 мм та великий екран, отримали титановий корпус та захист оновленої бічної головки, а також нової додаткової кнопки. Усередині корпусу є три мікрофони та пара динаміків.

Розумний годинник працює до 36 годин на одному заряді у звичайному режимі і до 60 годин при активному енергозбереженні. Новинка оснащена посиленим багатодіапазонним модулем GPS із додатковою частотою L5. При цьому доступний особливий режим GPS із низьким енергоспоживанням.

Курс Full Stack вечірній Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Якщо користувач Apple Watch Ultra заблукає в лісі або в горах, то годинник забезпечений потужною сиреною потужністю 86 децибелів. Обіцяють, що її буде чути на відстані до 180 метрів.

Apple Watch Ultra захищені від води (WR 100) та отримали сертифіковані за стандартом EN 13319 для занурення з аквалангом.

Смарт-годинник Apple Watch Ultra з’явиться у продажу 23 вересня за ціною 799 доларів. Обіцяють різні версії ремінців для різних видів спорту.